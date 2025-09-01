Ciclismo, Filippo Zana ingaggiato dalla Soudal Quick-Step

Per le prossime due stagioni Filippo Zana difenderà i colori della Soudal Quick-Step: l’ex campione italiano di ciclismo su strada, professionista dal 2020, in carriera ha vinto al Giro di Slovenia ed all’Adriatica Ionica Race, ma anche una frazione al Giro d’Italia.

L’azzurro ha dichiarato ai microfoni della sua nuova squadra: “Vedo il mio passaggio a Soudal Quick-Step come una sfida affascinante e bella e non vedo l’ora di affrontarla. È una squadra con una storia incredibile e mi motiva a farne parte per i prossimi due anni. Spero di crescere e di ottenere delle belle vittorie, ma sono anche determinato a lavorare insieme ai miei compagni di squadra per i nostri obiettivi e dimostrare perché questa squadra è una delle migliori al mondo“.

Jürgen Foré, CEO di Soudal Quick-Step, gli ha fatto eco: “Filippo (Zana, ndr) è un corridore che rafforzerà la nostra squadra nelle corse a tappe, ma anche nelle gare collinari di un giorno, dove si è messo in luce molte volte. Dai colloqui che abbiamo avuto, abbiamo scoperto che è molto motivato a crescere ulteriormente e a portare il suo contributo alla squadra, e questo ci rende fiduciosi ed entusiasti per le prossime due stagioni“.