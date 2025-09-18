Ciclismo femminile, le convocate dell’Italia per i Mondiali: Elisa Longo Borghini la punta, c’è Trinca Colonel

L’Italia ha ufficializzato le convocazioni per gli imminenti Campionati Mondiali 2025 di ciclismo su strada, in programma dal 21 al 28 settembre in Ruanda (prima rassegna iridata della storia che si terrà in Africa). Nel settore femminile sono state selezionate sette atlete per la prova in linea élite, con Soraya Paladin e Monica Trinca Colonel che gareggeranno anche a cronometro.

La leader conclamata della formazione azzurra è Elisa Longo Borghini, bronzo mondiale in carica e vincitrice degli ultimi due Giri d’Italia consecutivi che andrà a caccia del bersaglio grosso, mentre il resto del team italiano sarà composto da Silvia Persico, Barbara Malcotti, Francesca Barale ed Eleonora Camilla Gasparrini oltre alle già citate Colonel e Paladin.

Colonel e Paladin prenderanno parte anche alla cronometro a squadre miste insieme all’Under 23 Federica Venturelli e agli uomini Marco Frigo, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo. “Avevamo promesso che avremo onorato i Mondiali nonostante questa sia una delle trasferte più impegnative, dal punto di vista logistico, degli ultimi anni. Il ciclismo italiano ha dato segnali importanti in tutte le categorie, a cominciare dai professionisti con i successi di questa estate. Non potevamo, quindi, non rispettare la tradizione che ci vuole sempre, in ogni Mondiale, come una delle squadre da battere“, le parole del presidente federale Cordiano Dagnoni in conferenza stampa.

CONVOCATE ITALIA MONDIALI CICLISMO 2025

Donne Elite prova in linea

Elisa Longo Borghini (UAE Team Adq)

Silvia Persico (UAE Team Adq)

Barbara Malcotti (Human Powered Health)

Monica Trinca Colonel (Liv AlUla Jayco)

Francesca Barale (Team Picnic-PostNL)

Eleonora Camilla Gasparrini (UAE Team Adq)

Soraya Paladin (Canyon/Sram Racing)

Donne Elite cronometro individuale

Soraya Paladin

Monica Trinca Colonel