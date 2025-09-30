Ciclismo, Europei 2025: nella cronometro femminile tutte contro Reusser. L’Italia ci prova con Guazzini

Domani si alza il sipario sugli Europei di ciclismo 2025, che si disputeranno in Francia nel dipartimento della Drôme-Ardèche. Un ritorno sulle strade transalpine cinque anni dopo l’edizione che si era disputata a Plouay. La prima giornata sarà interamente dedicata alle cronometro e ci sarà anche quella nella categoria Elite femminile. Un percorso di 24 chilometri con un finale verso Etoile-sur-Rhône sicuramente molto interessante visto lo strappo di un chilometro oltre il 5%.

La grande favorita della vigilia è senza alcun dubbio Marlen Reusser. La svizzera arriva in Francia dopo aver dominato la cronometro dei Mondiali di Kigali in Ruanda. L’obiettivo sarà quello di realizzare una straordinaria doppietta in pochi giorni, conquistando nuovamente il titolo continentale, già vinto dall’elvetica in ben tre edizioni consecutive dal 2021 al 2023.

La principale rivale di Reusser sarà la padrona di casa Juliette Labous, che ha terminato al settimo posto nella corsa iridata. Se un piazzamento sul podio sembra certo, la lotta per le medaglie si preannuncia comunque serrata e vede protagoniste anche la britannica Anna Henderson e le olandesi Lieke Nooijen e Mischa Bredewold.

L’Italia va ancora a caccia della prima medaglia di sempre nella cronometro femminile degli Europei. Al via ci sarà una sola rappresentante, Vittoria Guazzini, che si è laureata campionessa italiana della specialità a San Vito al Tagliamento. Per Guazzini l’obiettivo sarà quello di cercare il miglior piazzamento possibile, provando a stupire magari nella lotta per il podio.