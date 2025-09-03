Ciclismo, Chris Froome ha rischiato la vita. Lesione cardiaca nell’incidente

Chris Froome è stato vittima di un terribile incidente in allenamento la scorsa settimana. All’inizio sembrava che il corridore della Israel Premier Tech avesse riportato “solo” la frattura di una vertebra e di cinque costole, ma successivamente si è scoperto che c’è stata anche una lesione cardiaca, ovvero la rottura del pericardio, che è la membrana che circonda il cuore.

A riportarlo è stata la moglie del ciclista britannico in un’intervista al Times, che ha spiegato anche la dinamica dell’incidente del marito. Nelle prime battute si era parlato di un Chris Froome investito in allenamento ed invece l’ex vincitore del Tour de France ha toccato un marciapiede in discesa, mentre viaggiava a circa 60 km/h, finendo così a sbattere frontalmente contro un cartello stradale.

Un incidente che potrebbe anche aver messo la parola fine alla carriera di Froome, ma che ha messo anche in repentaglio la sua vita. Così la moglie del britannico al Times: “Ovviamente, era molto più grave di qualche osso rotto. Sta bene, ma la convalescenza sarà ancora lunga. Non potrà andare in bici per parecchio tempo. La caduta poteva essergli fatale”.

Ormai Froome da tempo non riesce più ad avvicinarsi nemmeno un minimo ai risultati straordinari del decennio scorso, quando riuscì a vincere per quattro volte il Tour de France, due volte la Vuelta ed una volta il Giro d’Italia. Questo terribile incidente potrebbe portare il 40enne di origine keniana a mettere la parola fine sulla sua carriera.