Ciclismo: altra gara annullata. Non si corre la seconda tappa del Tour de l’Ardèche per proteste in Francia

Non è assolutamente un bel periodo per il ciclismo internazionale. Di solito sport e politica non vanno pari passo, ma in queste settimane invece tutti i problemi stanno colpendo le due ruote.

Se alla Vuelta a España 2025 le proteste Pro Palestina hanno destabilizzato più e più volte i corridori, andando anche ad interrompere un paio di frazioni, in Francia oggi è arrivato lo stop alla seconda tappa del Tour de l’Ardèche 2025 al femminile.

Motivazioni differenti: in terra transalpina è infatti sono molte le manifestazioni contro il governo che è stato scombussolato dalle dimissioni recenti di François Bayrou.

La frazione era pronta a partire, poi Louis Jeannin ha bloccato tutto visto che le proteste erano sulle strade da percorrere in giornata.