“Ci devo pensare”. Sinner in dubbio per la Coppa Davis: quale Italia senza di lui?

In conferenza stampa Jannik Sinner non ha sciolto i dubbi circa la propria partecipazione alle Davis Cup Finals 2025 di tennis, in programma a Bologna nella terza settimana di novembre: il capitano dell’Italia, Filippo Volandri, potrebbe ritrovarsi con parecchi grattacapi in caso di sua assenza.

Senza Sinner il capitano azzurro potrebbe convocare Musetti, Cobolli, Berrettini e, per il doppio, Bolelli e Vavassori, nel caso in cui Berrettini arrivi a novembre in condizione, altrimenti potrebbe anche chiamare, nell’eventualità in cui segua il ranking, Darderi, mentre paiono più basse le quotazioni di Sonego ed Arnaldi.

Appare poco plausibile, soprattutto in caso di assenza di Sinner, l’ipotesi per la quale Volandri non chiami Bolelli e Vavassori e porti Sonego per fargli giocare il doppio con Musetti, affiancando ai due i singolaristi Cobolli, Berrettini e Darderi (o Arnaldi).