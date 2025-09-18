Chi sono le giocatrici dell’Ucraina che l’Italia sfiderà in BJK Cup: serve un’impresa per arrivare al doppio

Sarà l’Ucraina l’avversaria dell’Italia domani nella semifinale della parte alta del tabellone delle Billie Jean King Cup Finals 2025 di tennis: a partire dalle ore 11.00 italiane si giocheranno il singolare tra le numero 2, il singolare tra le numero 1 e l’eventuale doppio decisivo.

Sebbene la giocatrice col ranking WTA migliore sia Jasmine Paolini, la numero 1 ucraina, Elina Svitolina, si è spesso rivelata un ostacolo insormontabile per l’azzurra. L’Italia potrebbe schierare come numero 2 Lucia Bronzetti o Elisabetta Cocciaretto, ma in entrambi i casi l’ucraina Marta Kostyuk sarà avversaria ostica.

L’Italia, invece, sarebbe favorita in caso di doppio decisivo, con Errani / Paolini che però non dovranno sottovalutare le gemelle Kichenok, Lyudmyla e Nadiia. Non dovrebbero essere schierate, infine, Tyra Grant in casa Italia e Yuliia Starodubtseva tra le fila dell’Ucraina.

LE CONVOCATE DI ITALIA ED UCRAINA

Italia: Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Tyra Grant, Sara Errani. Cap.: Tathiana Garbin.

Ucraina: Elina Svitolina, Marta Kostyuk, Yuliia Starodubtseva, Lyudmyla Kichenok, Nadiia Kichenok. Cap.: Ilya Marchenko.