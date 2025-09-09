Chi è Luis Turmena, il nuovo oriundo dell’Italia di calcio a 5

Sarà un appuntamento importante e complicato. La Nazionale italiana di calcio a 5 sarà costretta ad affrontare gli spareggi per qualificarsi alla fase finale degli Europei 2026. Il 18 settembre a Fasano (ore 20.00) e il 23 ad Astana (ore 16.30) ci si giocherà le proprie carte contro il fortissimo Kazakistan.

Agli ordini del CT Salvo Samperi ci saranno 19 giocatori e tra questi la grande novità è rappresentata da Luis Turmena, figura di riferimento del Meta Catania. Turmena è nato in Brasile il 10 gennaio 1991 a Londrina, nella stato del Paraná. Iniziata la carriera nel Joaçaba Futsal (2014, 2017) e passato al Kaos Futsal (2015–2016), nella stagione 2016-2017 è entrato far parte del Real Rieti in Italia, prima di tornare nuovamente al club già citato (Kaos Futsal) e far ritorno in terra brasiliana.

Nell’annata successiva ha disputato il campionato italiano con la Feldi Eboli e poi a inizio 2018 ha vestito la maglia del Futsal Fuorigrotta. Per quattro annate ha tenuto alto il vessillo del Napoli Futsal in Serie B e in Serie A, segnando 102 gol in quattro stagioni.

Nel luglio del 2023 c’è stato il passaggio al Meta Catania, diventando uno dei punti di riferimento della squadra e garantendo oltre 30 marcature nella proprio percorso con la maglia etnea. Pur essendo nato in Brasile, come detto, Turmena ha ottenuto la cittadinanza sportiva italiana grazie ai tanti anni giocati in Italia e questo ha permesso a Samperi di considerarlo nell’elenco dei convocati. Si spera possa dare un contributo alla causa.