Chi è Felix Auger-Aliassime, l’avversario di Sinner in semifinale: ha battuto Zverev, in Davis diede un dispiacere a Berrettini

Sarà Felix Auger-Aliassime l’avversario di Jannik Sinner nelle semifinali degli US Open 2025 di tennis: il canadese, numero 25 del seeding, ha eliminato negli ultimi tre turni dei giocatori che lo precedono nel ranking ATP, tra cui due top ten.

Il nordamericano, infatti, ha battuto nei sedicesimi il tedesco Alexander Zverev (3), negli ottavi il russo Andrey Rublev (15) e nei quarti l’australiano Alex de Minaur (8), ma nel 2022 ha dato dispiaceri all’Italia battendo per due volte proprio Sinner e poi sconfiggendo nella semifinale di Coppa Davis sia Musetti in singolare che, assieme a Vasek Pospisil, Matteo Berrettini e Fabio Fognini in doppio.

Non c’è stata sfida tra Sinner ed Auger-Aliassime a Madrid 2024, in quanto l’azzurro è stato costretto a dare forfait prima di scendere in campo nei quarti contro il canadese, ma la rivincita è arrivata pochi giorni fa a Cincinnati, quando l’italiano ha spazzato via il nordamericano nei quarti per 6-0 6-2.

Felix Auger-Aliassime attualmente è il numero 27 del mondo, ha 25 anni, è destrorso e gioca il rovescio a due mani. E’ uno dei pochi tennisti del circuito ad sovrastare Sinner sia per altezza, 193 cm contro 191, che per peso, 88 kg contro 77.

PRECEDENTI SINNER – AUGER-ALIASSIME (1-2)

2025 Jannik Sinner ATP Masters 1000 Cincinnati Quarterfinal Outdoor Hard 6-0 6-2

2024 Felix Auger-Aliassime ATP Masters 1000 Madrid Quarterfinal Outdoor Clay Forfait di Sinner

2022 Felix Auger-Aliassime ATP Masters 1000 Cincinnati Round of 16 Outdoor Hard 2-6 7-6 (1) 6-1

2022 Felix Auger-Aliassime ATP Masters 1000 Madrid Round of 16 Outdoor Clay 6-1 6-2