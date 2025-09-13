Chi affronterà Zaynab Dosso in semifinale ai Mondiali? Avversarie e numeri di corsia

Dopo aver centrato l’obiettivo minimo della vigilia, Zaynab Dosso non vuole accontentarsi e sogna in grande verso le semifinali dei 100 metri ai Campionati Mondiali 2025 di atletica. La sprinter emiliana ha destato una buona impressione nella prima uscita della sua rassegna iridata, vincendo la sesta batteria in 11.10 (a tre centesimi dallo stagionale) e superando brillantemente il turno inaugurale.

Il prossimo step sarebbe quello di puntare alla finale, ma oggettivamente servirebbe un’impresa clamorosa per entrare tra le migliori otto in questo contesto di livello stellare. La 26enne azzurra, impegnata nella terza e ultima semifinale, proverà dunque a migliorare il suo record italiano (11.01) e a scendere per la prima volta in carriera sotto gli 11 secondi dopo una stagione outdoor abbastanza problematica a livello fisico.

Abbattere questa barriera proietterebbe Dosso in una nuova dimensione e le regalerebbe anche la possibilità di giocarsi la qualificazione all’ultimo atto. La vice-campionessa mondiale indoor in carica dei 60 metri correrà in corsia 7 e fronteggerà alcune big internazionali come la statunitense Melissa Jefferson-Wooden, la giamaicana Tina Clayton e la britannica Dina-Asher Smith, oltre ad altre velociste di prima fascia come la liberiana Thelma Davies, la canadese Audrey Leduc, la giovane australiana Torrie Lewis e la tedesca Gina Lückenkemper.

STARTLIST SEMIFINALE ZAYNAB DOSSO MONDIALI

Corsia 2: Gina Lückenkemper (Germania: primato personale 10.93, stagionale 11.05)

Corsia 3: Thelma Davies (Liberia: 10.91, 10.91)

Corsia 4: Dina Asher-Smith (Gran Bretagna: 10.83, 10.93)

Corsia 5: Tina Clayton (Giamaica: 10.81, 10.81)

Corsia 6: Melissa Jefferson-Wooden (Stati Uniti: 10.65, 10.65)

Corsia 7: Zaynab Dosso (Italia: 11.01, 11.07)

Corsia 8: Torrie Lewis (Australia: 11.08, 11.08)

Corsia 9: Audrey Leduc (Canada: 10.94, 10.94)