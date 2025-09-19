Chi affronterà Sinner nell’ATP di Pechino? Chi sperare e chi evitare: ai quarti lo scoglio principale?

Dopo la sconfitta negli finale degli US Open contro Carlos Alcaraz, Jannik Sinner riparte dall’ATP 500 di Pechino. Non ci sarà però un nuovo scontro tra l’altoatesino e lo spagnolo, visto che quest’ultimo sarà impegnato nel torneo di Tokyo. Il torneo di Pechino rappresenta per Sinner la prima tappa di un intenso finale di stagione, dove l’obiettivo dichiarato sono le ATP Finals di Torino. Sarà, invece, difficile vederlo alle finali di Coppa Davis con la maglia azzurra.

A Pechino Sinner sarà la testa di serie numero uno, mentre la due sarà Alexander Zverev, con il tedesco che dunque diventa il principale avversario dell’altoatesino. In tabellone è presente anche Lorenzo Musetti, che sarà il numero quattro del seeding e dunque si potrebbe anche riproporre il derby azzurro già visto nei quarti degli US Open e che si era chiuso con una netta vittoria in tre set per Sinner.

Testa di serie numero tre sarà, invece, l’australiano Alex de Minaur, ma è un tabellone ricco di tanti giocatori di livello, molti dei quali cercano punti importanti in ottica qualificazione alle ATP Finals, Tra loro ci sono sicuramente i russi Karen Khachanov ed Andrey Rublev, rispettivamente quinto e sesto del seeding. A completare le otto teste di serie ci sono il ceco Jakub Mensik, reduce dalla grande vittoria in Davis della sua Cechia contro gli Stati Uniti, e l’altro russo Daniil Medvedev, al primo torneo con i due nuovi allenatori Thomas Johansson e Rohan Goetzke.

Uno di questi quattro potrebbe essere proprio l’avversario di Sinner in un quarto di finale sicuramente ostico. Attenzione poi assolutamente ai giocatori che non sono teste di serie e che dunque Jannik potrebbe anche trovarsi in anticipo sul proprio cammino. Tra questi certamente il kazako Alexander Bublik. lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina ed anche Flavio Cobolli, impegnato questa settimana alla Laver Cup.

ENTRY LIST ATP 500 PECHINO 2025

1 Jannik Sinner

2 Alexander Zverev

3 Alex de Minaur

4 Lorenzo Musetti

5 Karen Khachanov

6 Andrey Rublev

7 Jakub Mensik

8 Daniil Medvedev

Alexander Bublik

Alejandro Davidovich Fokina

Francisco Cerundolo

Flavio Cobolli

Stefanos Tsitsipas

Tallon Griekspoor

Cameron Norrie

Giovanni Mpetshi Perricard

Alexandre Muller

Corentin Moutet

Camilo Ugo Carabelli

Lorenzo Sonego

Miomir Kecmanovic

Roberto Bautista Agut

Gael Monfils

QUALI AVVERSARI POTREBBE AFFRONTARE JANNIK SINNER

Primo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie.

Secondo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie.

Quarti di finale

Una testa di serie tra la 5 e la 8, ovvero Karen Khachanov, Andrey Rublev, Jakub Mensik e Daniil Medvedev.

Semifinali

Una testa di serie tra la 3 e la 4, ovvero Alex de Minaur e Lorenzo Musetti.

Finale

La testa di serie numero 2, ovvero Alexander Zverev.