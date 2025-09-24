Chi affronterà Matteo Berrettini agli ottavi dell’ATP di Tokyo? L’ipotesi Ruud: precedenti con gioie e dolori

Buona la prima in Giappone per Matteo Berrettini, che regola in due set lo spagnolo Jaume Munar e avanza agli ottavi di finale dell’ATP 500 di Tokyo 2025. L’azzurro si è imposto per 6-4 6-2 in un’ora e 36 minuti di gioco sul n.40 del ranking mondiale, ritrovando finalmente una buona efficacia con la sua combinazione preferita servizio-dritto e annullando tutte e otto le palle break concesse sul cemento outdoor nipponico.

Berrettini è riuscito dunque a mantenere sempre il suo turno di battuta, tornando al successo 137 giorni dopo il 6-4 7-6 rifilato al britannico Jacob Fearnley lo scorso 10 maggio sulla terra rossa del Foro Italico. L’inizio del periodo più buio della stagione era arrivato poi nel match successivo, ai sedicesimi degli Internazionali d’Italia contro Casper Ruud.

Il 29enne romano si era infatti ritirato a partita in corso (sotto 7-5 2-0 nel punteggio) sul Centrale per la riacutizzazione del suo cronico dolore agli addominali, saltando poi una lunga serie di tornei tra cui il Roland Garros e tutta lo swing americano. A conti fatti, dopo Roma, Berrettini ha giocato solamente Wimbledon prima di questa trasferta asiatica in autunno.

Il prossimo avversario del tennista italiano n.56 al mondo potrebbe essere proprio Ruud, nel caso in cui dovesse sconfiggere la wild card locale Shintaro Mochizuki (n.106 ATP). Il saldo dei testa a testa è negativo per Matteo, che ha perso cinque volte su otto contro il norvegese ottenendo le sue vittorie in United Cup nel 2023, in semifinale a Madrid nel 2021 e al terzo turno degli US Open nel 2020. Nessun precedente invece tra Berrettini e Mochizuki.