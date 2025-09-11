Chi affronterà Matteo Berrettini a Hangzhou: entry-list, partecipanti e teste di serie

Dal 17 al 23 settembre il torneo ATP250 di Hangzhou, in Cina, terrà banco nel massimo circuito internazionale. Sul cemento asiatico è previsto il gradito ritorno di Matteo Berrettini. Dopo un lungo periodo di stacco in cui il giocatore romano si è un po’ visto dentro e si è allenato a Montecarlo, è arrivato il momento di riprovarci.

Nei fatti, l’ultima apparizione di Matteo risale a Wimbledon, dove fu sconfitto al primo turno dal polacco Kamil Majchrzak. Un ko doloroso, in cui si sono viste tutte le fragilità del tennista italiano. Trascorsi alcuni mesi, Berrettini giocherà e scopriremo quale sarà il suo livello in una parte di stagione che lo vuol vedere protagonista, anche per meritarsi la convocazione per le finali di Coppa Davis a cui tiene particolarmente.

Vista la rinuncia del russo Karen Khachanov, il nostro portacolori sarà tra le otto teste di serie, ovvero i russi Andrey Rublev e Daniil Medvedev, il kazako Alexander Bublik, il francese Corentin Moutet, l’argentino Camilo Ugo Carabelli, lo spagnolo Roberto Bautista Agut e l’americano Learner Tien.

Al via anche Marin Cilic, che lo scorso anno vinse il titolo cominciando il torneo da numero 777 del mondo vista la sua lunga assenza per infortunio. Tra le fila nostrane, risponderà presente anche Matteo Arnaldi, in cerca di risultati in un 2025 avaro di soddisfazioni.