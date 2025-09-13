Chi affronterà Marcell Jacobs in semifinale ai Mondiali? Avversari e numeri di corsia

Domenica 14 settembre andranno in scena le semifinali e la finale dei 100 metri uomini in occasione della seconda giornata dei Campionati Mondiali di atletica 2025 a Tokyo. Marcell Jacobs, unico azzurro al via in questa specialità, ha ottenuto il passaggio del turno con un terzo posto in batteria ma servirà un netto progresso cronometrico rispetto al 10.20 per sperare di accedere all’ultimo atto.

Lo sprinter lombardo, oro olimpico nel 2021 proprio sulla pista dello stadio Nazionale della capitale giapponese, prenderà parte alla prima delle tre semifinali in programma con la consapevolezza di dover arrivare primo o secondo per avere la certezza di entrare in finale. In realtà anche il terzo ed il quarto hanno una chance di qualificarsi tramite i due tempi di ripescaggio a disposizione per completare il quadro degli otto finalisti iridati.

Il primatista europeo gareggerà in corsia 2 e dovrà vedersela in primis con il fenomeno statunitense campione olimpico in carica Noah Lyles, ma anche con altri avversari temibili come il sudafricano Akani Simbine, il giamaicano Ackeem Blake e l’emergente nigeriano classe 2004 Kayinsola Ayaji, reduce da un eccellente 9.88 in batteria che gli è valso il primato personale. Attenzione comunque anche al britannico Jeremiah Azu e al canadese Eliezer Adjibi, mentre sembra più defilato sulla carta il neerlandese Elvia Afrifa.

STARTLIST SEMIFINALE MARCELL JACOBS MONDIALI

Corsia 2: Marcell Jacobs (Italia: primato personale 9.80, stagionale 10.20)

Corsia 3: Eliezer Adjibi (Canada: 10.02, 10.02)

Corsia 4: Ackeem Blake (Giamaica: 9.88, 9.88)

Corsia 5: Noah Lyles (Stati Uniti: 9.79, 9.90)

Corsia 6: Akani Simbine (Sudafrica: 9.82, 9.90)

Corsia 7: Kayinsola Ajayi (Nigeria: 9.88, 9.88)

Corsia 8: Jeremiah Azu (Gran Bretagna: 9.97, 9.97)

Corsia 9: Elvis Afrifa (Paesi Bassi: 10.09, 10.09)