Che caos nella 35 km dei Mondiali: Kim quinto, ma ha fatto un giro in meno! Il dramma di Kawano e la sedia a rotelle

Gli organizzatori hanno commesso un clamoroso errore nella 35 km di marcia ai Mondiali di atletica, incominciati oggi a Tokyo. Una svista non degna di una rassegna iridata e che non ha fatto fare bella figura ai giudici nella giornata d’apertura della rassegna iridata in terra giapponese.

Il sudcoreano Mingyu Kim ha tagliato il traguardo della prova per quinto, transitando al passo sulla linea d’arrivo posta all’interno dello Stadio Olimpico. In realtà l’asiatico non ha terminato l’evento al quinto posto: i giudici hanno completamente sbagliato e hanno fatto percorrere un giro in meno su stralla strada al marciatore.

Dopo una corretta revisione dell’ordine d’arrivo, accanto al nome di Mingyu Kim nel referto ufficiale è comparso un DNF (do not finished, gara non terminata). La gara è stata vinta dal canadese Evan Dunfee (2h28:22) davanti al brasiliano Caio Bonfim (2h28:55) e al giapponese Hayato Katsuki (2h29:16).

Il padrone di casa Masatora Kawano ha fatto il mattatore a lungo insieme al connazionale finito poi sul terzo gradino del podio ed è balzato anche al comando nei pressi del 27mo chilometro, ma ha poi accusato un malore durante un rifornimento: si è fermato qualche istante, è ripartito, ma è poi stato superato a doppia velocità da Dunfee ed è progressivamente crollato.

Il volto di Kawano lasciava intuire un’enorme fatica, ma ha voluto terminare al 18mo posto con il tempo di 2h37:15. Subito dopo il traguardo è stato trasportato via dallo Stadio su una sedia a rotelle, con degli spasmi che ha lasciato spazio a un po’ di preoccupazione.