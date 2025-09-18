Charles Leclerc è cauto in vista di Baku: “Saremo dietro a McLaren e Red Bull. Proverò a ripetermi su una pista che amo”

Charles Leclerc non si sbilancia in occasione della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato cittadino di Baku il pilota del team Ferrari proverà a invertire un trend quanto mai particolare sulla pista azera, nella quale ha centrato quattro pole position (contando anche quella della Sprint Race) senza mai poter salire poi sul gradino più alto del podio.

Il pilota monegasco proverà nuovamente a spingere la sua SF-25 oltre i propri evidenti limiti sulla pista posizionata sulle sponde del Mar Caspio. Dall’altra parte, invece, vedremo una McLaren che, ancora una volta, partirà con il ruolo di chiara favorita. La Ferrari, dopo un weekend di Monza non propriamente scintillante, proverà a scuotersi, inserendosi nella battaglia assieme a Max Verstappen e Mercedes.

Nel corso della conferenza stampa odierna il pilota della scuderia di Maranello ha iniziato il suo racconto da un punto ben preciso: “La McLaren sarà la squadra da battere. La Red Bull a Monza è stata davvero impressionante con Max Verstappen: credo che abbiano trovato qualcosa, forse hanno introdotto novità sulla vettura che li hanno portati a fare un passo avanti”.

“Quindi penso che saremo dietro di loro – ammette Leclerc – Baku però è una pista che mi piace particolarmente, dove ho ottenuto ottime prestazioni sul giro secco. In gara, è più difficile nascondere le vere prestazioni della vettura, specialmente nel T3, ma faremo del nostro meglio e vedremo cosa sarà possibile fare”.