Charles Leclerc amaro dopo l’incidente: “Errore tutto mio. Domani? Voglio ripetere Ricciardo nel 2017”

Charles Leclerc non cerca scuse al termine delle qualifiche del Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato cittadino di Baku il pilota monegasco ha chiuso anzitempo la sua Q3 andando a muro in curva 15 e domani scatterà dalla decima casella della griglia di partenza. Laddove aveva conquistato le ultime cinque pole consecutive, oggi ha commesso un errore pesante.

La pole position è andata a Max Verstappen con il tempo di 1:41.117 e 478 millesimi di margine su un eccellente Carlos Sainz, quindi seconda fila con Liam Lawson a 590 e Andrea Kimi Antonelli a sei decimi esatti. Quinta posizione per George Russell a 953, sesto Yuki Tsunoda a 1.026, quindi settimo Lando Norris a 1.122. Nono Oscar Piastri, quindi decimo Charles Leclerc entrambi a muro.

Al termine della Q3, il pilota del team di Maranello ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Il mio errore? Di sicuro non è stato per colpa della pioggia che stava cadendo. La colpa è tutta mia. Mi prendo le responsabilità ma, di sicuro, oggi le gomme medie sono state terribili. Una fatica incredibile a metterle in temperatura! Ieri le abbiamo provate con Lewis e sembrava che gli dessero qualcosa, ma oggi con le temperature più basse non abbiamo mai trovato la giusta finestra di utilizzo. Anche prima dell’errore, dopotutto, procedevo a 7-8 decimi dai migliori”.

Cosa aspettarsi dalla gara di domani? “Nel 2017 Daniel Ricciardo partì decimo e vinse? Beh, ci proverò anche io. Ad ogni modo sappiamo che Red Bull e McLaren ne hanno di più di noi. Max, poi, partendo davanti, ha un bel vantaggio”.