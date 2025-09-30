Champions League 2025, l’Atalanta soffre ma batte il Club Brugge in rimonta

L’Atalanta soffre ma riesce, in rimonta, a battere il Club Brugge con il risultato di 2-1. Prima vittoria per i bergamaschi nella prima fase della Champions League 2025-2026, dopo la sconfitta rimediata contro i francesi del PSG nel turno di apertura. Partita difficile per la compagine italiana, che ha sofferto molto il palleggio della squadra belga, riuscendo comunque a ribaltare il match.

L’Atalanta inizia su ritmi alti, costringendo i belgi a rintanarsi nell’aria difensiva. Ma le qualità dei giovani avversari vengono subito fuori, con contropiedi veloci ed occasioni inizialmente non sfruttate. Sul finire del primo tempo però, al 38′, è il greco Tzolis a trovare il gol, con un destro da fuori area imparabile per Carnesecchi. La “dea” quindi va a riposo in svantaggio, nonostante le tante palle gol avute nella prima frazione.

Nella ripresa il copione è lo stesso, ma la squadra italiana sembra essere più incisiva, spinta anche da Lookman e dal nuovo ingresso Musah. Le occasioni fioccano, ma il pareggio arriva solo al 74′, con il fallo del portiere Jackers su Pasalic e la realizzazione di Samardzic. Quarto d’ora finale tutto offensivo per l’Atalanta, che trova il sorpasso con il colpo di testa di Pasalic all’87’, servito su calcio d’angolo da Samardzic.

Rimonta quindi perfetta per l’Atalanta che guadagna i primi tre punti di questa Champions League, aspettando il prossimo match contro lo Slavia Praga, in programma il 22 ottobre.