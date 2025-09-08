Challenger Genova 2025: Luciano Darderi rispetta il pronostico su Andrea Pellegrino

Si è giocato nella scorsa settimana anche il Challenger di Genova, il cui esito è arrivato a brevissima distanza dalla conclusione degli US Open 2025. A vincerlo è stato Luciano Darderi, che ha approfittato della wild card concessagli dall’organizzazione e, dunque, della possibilità di realizzare punti in un contesto favorevole. All’atto pratico, con i punti in Liguria e quelli a New York (terzo turno) combinati, diventa numero 30 del mondo.

Il livello qualificato del torneo di Genova, una tradizione della seconda settimana degli US Open (e il circolo, peraltro, ha organizzato anche alcuni match di Coppa Davis e Fed Cup, tra tutti in Davis l’Italia-Svizzera del 2009 in cui arrivò Roger Federer) lo si è visto fin dalle prime fasi. Darderi, al primo tutto, ha battuto il valido Federico Arnaboldi per 6-2 6-4, poi il kazako Dmitry Popko per 6-3 6-3. E, ai quarti, si è imposto sul brasiliano Thiago Monteiro per 7-5 6-2.

In semifinale il compito più difficile, anche in maniera se vogliamo un po’ inattesa, con il tedesco Tom Gentzsch, ventiduenne arrivato dalle qualificazioni e che arrivava sullo slancio di due ITF vinti consecutivamente in Svezia e in Germania. 3-6 7-6(5) 6-2 il punteggio finale che ha permesso a Darderi di arrivare a sfidare Andrea Pellegrino, autore di una valida settimana (e di una semifinale-battaglia con Stefano Travaglia che sta disputando un’annata sì di alti e bassi, ma che lo riporta vicino alla top 200). Risultato: 6-1 6-3.

Detto del numero 30 del mondo, adesso per Darderi ci sarà la tournée asiatica: è iscritto al trittico Chengdu-Tokyo-Shanghai. Si tratta del nono successo di categoria in singolare per l’Italia. Per il classe 2002, in questo 2025, anche tre tornei ATP, che poi sono quelli che l’hanno portato a essere il quarto italiano nei primi 30.