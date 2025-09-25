CAVALIERI D’ORO! Il 4 di coppia torna campione del mondo dopo 7 anni: sconfitta la Gran Bretagna

Arriva subito la medaglia d’oro per l’Italia ai Mondiali senior 2025 di canottaggio e paracanottaggio, in corso di svolgimento a Shanghai, in Cina: nella specialità olimpica del quattro di coppia senior maschile gli azzurri Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, ovvero l’equipaggio vicecampione olimpico in carica, dominano la finale, restando in testa dall’inizio alla fine della gara.

L’Italia torna a mettersi al collo la medaglia d’oro iridata in questa specialità a 7 anni di distanza da Plovdiv 2018, quando sull’imbarcazione azzurra assieme a Rambaldi, Panizza e Gentili, in acqua anche quest’oggi, c’era il compianto Filippo Mondelli.

Trattandosi del Mondiale dell’anno post olimpico, vanno sottolineate, ad onor del vero, l’assenza dei Paesi Bassi, campioni olimpici a Parigi 2024, nonché la presenza con formazioni profondamente diverse di Polonia (oggi bronzo con 3 elementi differenti) e Gran Bretagna (d’argento con 2 atleti variati) rispetto a quelle schierate ai Giochi, quando i polacchi furono di bronzo e la Gran Bretagna restò ai piedi del podio.

L’imbarcazione azzurra parte benissimo e si mette subito al comando, iniziando a scavare il gap con gli altri equipaggi, passando ai 500 metri con 1.61 sulla Polonia, seconda. L’Italia aumenta il ritmo ed a metà gara incrementa il vantaggio sulle rivali, che diventa di 3.25 sugli Stati Uniti, passati intanto davanti ai polacchi. Ai 1500 metri risale la Gran Bretagna, che si piazza seconda, ma con un divario di 2.45 da recuperare agli azzurri, che continuano a controllare la gara.

La vittoria dell’Italia non è mai in discussione e, nonostante un campo di regata battuto dal vento contrario, il crono finale degli azzurri è di 5.48.08: argento alla Gran Bretagna in 5.50.06, a 1.98, bronzo alla Polonia in 5.51.34, a 3.26. Restano giù dal podio gli Stati Uniti, quarti in 5:55.61, a 7.53, la Germania, quinta in 5:57.56, a 9.48, e l’Ucraina, sesta in 6:06.82, a 18.74.