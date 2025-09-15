Carmassi e Carraro si fermano in semifinale ai Mondiali, livello altissimo sui 110 hs

Il livello dei 100 ostacoli si conferma altissimo ai Mondiali 2025 di atletica e la corsa delle italiane si ferma in semifinale. Giada Carmassi si era presentata a Tokyo dopo aver siglato il record italiano (12.69 il 15 giugno a Stoccolma) e in batteria aveva convinto, ma oggi ha faticato in fase di partenza e poi non è riuscita a cambiare ritmo in maniera decisa, chiudendo la prima semifinale al quinto posto con il tempo di 12.95 (0,5 m/s di vento a favore).

Elena Carraro è riuscita a ritoccare di cinque centesimi il proprio personale siglato lo scorso 1° maggio a Imperia e ha corso un buon 12.79 nella seconda semifinale con 0,2 m/s di vento contrario, chiudendo anch’ella al quinto posto e confermandosi in quinta piazza nelle liste italiane all-time. Passavano soltanto le prime due classificate delle tre semifinali e i due migliori tempi di ripescaggio.

La statunitense Grace Stark ha prevalso nella prima semifinale (12.37) davanti alla svizzera Ditaji Kambundji (12.44), la nigeriana Tobi Amusan ha avuto la meglio nella seconda serie (12.36) precedendo l’olandese Nadine Visser, la statunitense Masai Russell si è imposta nella terza in 12.42 sulla giamaicana Danielle Williams (12.44). Sono state ripescate la bahamense Devynne Charlton (12.51) e la polacca Pia Skrzyszowska (12.53).