Carlos Alcaraz si fa male a Tokyo: mani sul volto, poi riparte

Uno spavento per Carlos Alcaraz nel suo esordio a Tokyo. Il n.1 del mondo, impegnato nel primo turno dell’ATP500 giapponese contro l’argentino Sebastian Baez, è stato costretto a richiedere l’intervento del medico per via di una distorsione alla caviglia del piede sinistro. Si era sullo score di 2-2 (15-0 per Baez) nel primo set, dopo che il sudamericano era riuscito a recuperare il break di apertura.

Carlitos, nel tentativo di recuperare una stop-volley di Baez, ha subìto una distorsione al piede sinistro, imputatosi nel momento dello scatto verso la pallina. Il n.1 ATP è finito così a terra, mettendosi le mani sul volto per la preoccupazione.

Medical time out con un po' di paura per Carlos Alcaraz a Tokyo: lo spagnolo appoggia male il piede sinistro e si fa fasciare la caviglia. Per ora comunque resta in campo pic.twitter.com/TFhK4915kU — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) September 25, 2025

Alcaraz in serious discomfort Doesnt look good. Achiles?pic.twitter.com/uBAU6HVsXQ — Tennis Masterr (@tennismasterr) September 25, 2025

Tuttavia, la distorsione che il murciano si è procurato non si è rivelata poi così grave come si poteva pensare in un primo momento. Alcaraz, infatti, è riuscito a proseguire nella frazione, riuscendo a strappare il servizio al suo avversario nel nono game e avendo quindi la possibilità di concludere in proprio favore il set.

La partita, però, è stata interrotta per pioggia sul punteggio di 5-4 per lo spagnolo, che potrebbe anche giovarsi di questo stop per verificare le condizioni della sua caviglia.