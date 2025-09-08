Carlos Alcaraz rinuncia alla Coppa Davis. Spagna a rischio eliminazione prima delle Finals?

Archiviata una trasferta nordamericana a dir poco trionfale, in cui ha vinto il Masters 1000 di Cincinnati e soprattutto gli US Open battendo in finale Jannik Sinner, Carlos Alcaraz non proseguirà il suo tour de force e si fermerà per una decina di giorni prima della Laver Cup (19-21 settembre a San Francisco) e dello swing asiatico, rinunciando dunque alla sfida di Coppa Davis prevista questo weekend a Marbella tra Spagna e Danimarca.

Il murciano ha dato forfait in seguito alle tante energie fisiche e mentali spese negli ultimi quindici giorni a Flushing Meadows, con l’obiettivo di riposare un po’ verso i tanti impegni che lo attendono nella parte conclusiva della stagione. Un’assenza che complica inevitabilmente la situazione della squadra spagnola in vista del secondo turno di qualificazione verso le Final Eight di Bologna.

Spagna che dovrà fare a meno anche del suo n.2 Alejandro Davidovich Fokina (20° nel ranking mondiale), che non si presenterà a Marbella questo weekend per “stanchezza ed un calendario molto fitto“. Il capitano David Ferrer, alla fine, avrà a disposizione Jaume Munar, Pedro Martinez, Roberto Carballes Baena, Pablo Carreño Busta ed il doppista Marcel Granollers.

Si preannuncia un confronto tutto sommato abbastanza aperto sulla terra rossa, con la Danimarca che partirà favorita grazie a Holger Rune nel singolare tra i numeri 1 e proverà a conquistare il secondo punto decisivo con il secondo singolarista (Elmer Moeller o August Holmgren) o nel doppio di spareggio.