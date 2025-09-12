Carlos Alcaraz pronto per un finale di stagione a tutta per difendere il n°1 su Sinner

Carlos Alcaraz non lascia, ma raddoppia. Il tennista spagnolo, fresco vincitore degli US Open in finale contro Jannik Sinner, non solo ha conquistato il suo secondo torneo del Grande Slam di questo 2025 ma, di pari passo, ha rimesso anche le mani sul numero 1 del ranking mondiale. Un aspetto fondamentale per il presente e il futuro immediato dello spagnolo che, a questo punto, farà di tutto per difendere la vetta della classifica.

In poche parole nessun riposo da oggi al 2026, anzi. Carlos Alcaraz è pronto a rimboccarsi le maniche per un finale di anno da protagonista. Esattamente l’opposto di un anno fa, quando il murciano andò a vivere diversi passaggi a vuoto, tra US Open chiusi anzitempo e delusioni assortite.

Il ritorno sui campi di allenamento per il murciano avverrà nella giornata di domani, sabato 13 settembre, quindi lunedì 15 settembre si imbarcherà per la California, dato che prenderà parte alla Laver Cup che si disputerà a San Francisco dal 19 al 21 settembre prossimi.

Dopodiché sarà la volta della campagna asiatica. Ovvero il Masters 1000 di Shanghai e l’ATP 500 di Tokyo, nei quali saranno in palio punti pesanti per la corsa al numero 1. Conclusa la trasferta asiatica per il classe 2003 sarà tempo di Coppa Davis con la Spagna, prima delle ATP Finals che completeranno il calendario. A Torino Jannik Sinner dovrà difendere 1.500 punti per il successo dell’anno scorso, per cui si tratterà di una ghiotta occasione per il vincitore di Roland Garros e US Open in questo 2025.