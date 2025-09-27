Carlos Alcaraz: “Ho il miglior fisioterapista del mondo, grazie a lui ho potuto giocare”

Continua il percorso netto di Carlos Alcaraz nell‘ATP di Tokyo 2025. Il numero uno al mondo ha battuto questa mattina il belga Zizou Bergs con il punteggio di 6-4 6-3, avanzando ai quarti di finale del torno giapponese, dove affronterà lo statunitense Brandon Nakashima. Prestazione tutto sommato convincente quella del murciano, nonostante i problemi alla caviglia che non gli hanno permesso di allenarsi nella giornata di ieri.

L’infortunio occorso nel match contro Baez sembra superato, nonostante i timori della vigilia. Lo spagnolo dimostra una condizione fisica in netto miglioramento, grazie anche ad un team eccezionale, che lo ha rimesso subito in forma per la partita contro Bergs. L’iberico, nelle parole riportate da puntodebreak.com, ha ringraziato il lavoro svolto dalla sua squadra ed in particolare del suo fisioterapista Juanjo Moreno: “Onestamente, è stata dura. Per me era davvero importante avere la giornata di ieri, avere un giorno in più per riprendermi al meglio dall’infortunio alla caviglia. L’ho già detto e lo ripeto: ho il miglior fisioterapista del mondo. Mi fido di lui al 100%, e questo è molto importante quando ti succede una cosa del genere. Il fatto che mi sia stato accanto durante questo torneo è stato fondamentale. Il modo in cui ha curato l’infortunio in queste ultime ore è fenomenale. Grazie a lui ho potuto giocare”.

“Durante la partita, ho provato un certo senso di normalità nel gareggiare, anche se ammetto che ci sono stati diversi momenti in cui ero un po’ preoccupato , con certi movimenti in campo, e ho provato una certa angoscia nel vedere come la mia caviglia avrebbe risposto alle esigenze di un match come questo. Nel complesso, guardando indietro, posso dire che è stata una grande partita per me, una prestazione di cui sono contento. Ho giocato un buon tennis anche se, in molti momenti, la mia caviglia era in condizioni sbagliate”, ha poi concluso il nativo di El Palmar.