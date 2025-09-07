Carlos Alcaraz farà un tour de force dopo gli US Open? In programma Coppa Davis e Laver Cup: presenza da confermare

Al termine degli US Open lo spagnolo Carlos Alcaraz dovrebbe tornare in campo già nei prossimi due fine settimana, dapprima in Coppa Davis e poi in Laver Cup, e solo successivamente spostarsi in Asia per l’ATP 500 di Tokyo e l’ATP Masters 1000 di Shanghai.

Sabato 13 e domenica 14 settembre ci sarà Spagna-Danimarca, in programma al Club de Tenis Puente Romano di Marbella, sulla terra battuta outdoor: in palio l’accesso alla Final Eight di Coppa Davis. Dal 19 al 21 settembre, invece, al Chase Center di San Francisco si disputerà la Laver Cup con la sfida tra Europa e Mondo: in entrambi i casi è annunciata la presenza di Alcaraz.

Lo spagnolo Carlos Alcaraz quest’anno ha scelto di non difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Pechino e si sposterà in Giappone per l’ATP 500 di Tokyo, in programma dal 24 al 30 settembre, mentre dal 1° ottobre fino al 12 andrà in Cina per l’ATP Masters 1000 di Shanghai, torneo al quale risulta iscritto anche Jannik Sinner.

CALENDARIO CARLOS ALCARAZ

12-14 settembre 2° turno Coppa Davis

19-21 settembre Laver Cup (San Francisco)

24-30 settembre ATP 500 Tokyo

01-12 ottobre ATP Masters 1000 Shanghai