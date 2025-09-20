Carlos Alcaraz e la dedizione per il tennis: “Ho lavorato tutta la vita per arrivare in questa posizione, sognavo di essere un professionista”

Archiviata la prima giornata della Laver Cup 2025 quest’anno in scena a San Francisco. Al termine dei primi quattro match (tre singolari ed un doppio), il Team Europe è avanti per 3-1 nella sfida contro il Team World, grazie ai successi di Casper Ruud e di Jakub Mensik in singolare. Il ceco, in coppia con Carlos Alcaraz, ha infine regalato al suo Team il punto finale della giornata in doppio, battendo 7-6 6-4 gli statunitensi Taylor Fritz ed Alex Michelsen.

Prima partita e prima vittoria per il nuovo numero uno della classifica ATP Carlos Alcaraz, uno dei nomi più attesi di questa Laver Cup. Lo spagnolo, come riportato da puntodebreak.com, ha espresso ai media tutta la sua dedizione per il tennis: “Ho lavorato duramente per tutta la vita per arrivare a questa posizione. Prendermi cura del mio tennis, riposarmi a sufficienza, assolutamente tutto: in questo sport, quello che fai in campo conta tanto quanto quello che fai fuori. Non è un percorso facile; devi lavorare al 100% ogni giorno, anche nei giorni in cui non hai voglia di allenarti, devi impegnarti anche lì. È stata una strada molto lunga e complessa, ma è stata anche bella da percorrere”.

“Se me lo chiedete ora, non avrei mai pensato di poter arrivare così lontano. In effetti, molti giocatori della mia età, quando avevo 13 o 14 anni, erano più bravi di me. Molti hanno raggiunto obiettivi più alti dei miei, ma per me il tennis è sempre stato tutto; era la mia vita. Ho sempre avuto un obiettivo in testa; sognavo di diventare un professionista”, ha poi continuato.

Rispondendo alla domanda sui suoi idoli ha poi affermato: “Rafa Nadal è stato il mio idolo fin da piccolo; è stato molto importante per me quando si è trattato di avvicinarmi al tennis. Ovviamente, c’è anche Roger Federer, per il suo modo di giocare e per quell’eleganza che ha sempre dimostrato in campo. Certo, era anche un giocatore che ammiravo molto”.

Sul format della Laver Cup ha poi concluso: “Una settimana fa combattevo con coloro che oggi sono i miei compagni di squadra sul campo da tennis. Ma mi piace. Ho adorato l’energia che ho sentito la scorsa stagione, l’atmosfera che si respira in questa competizione. Siamo tutti insieme per cercare di portare questo trofeo in Europa. Conoscerli anche fuori dal campo è una grande esperienza per me. Con tutto questo, sapevo che non potevo perdermi questa esperienza”.