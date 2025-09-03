Carlos Alcaraz analizza Sinner-Musetti: “Fattore mentale importante, la testa farà la differenza”

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti daranno vita a un imperdibile derby valido per i quarti di finale degli US Open, ultimo Slam della stagione che si sta disputando sul cemento di Flushing Meadows a New York. L’appuntamento è per la notte italiana (secondo incontro a partire dalle ore 01.00): in palio la qualificazione alla semifinale da disputare contro il vincente del confronto tra Alex de Minaur e Felix Auger-Aliassime, mentre dall’altra parte del tabellone si incroceranno Novak Djokovic e Carlos Alcaraz.

Proprio lo spagnolo ha analizzato l’incontro ai microfoni di Supertennis: “Sinner e Musetti sono due grandissimi giocatori. Jannik lo dimostra già in ogni singolo torneo, Musetti merita di essere in top-10 con il suo livello, la tecnica e la classe che esprime in campo. Credo che sarà una grande partita in cui entrambi faranno vedere un ottimo tennis. Il fattore mentale sarà importante. Hanno ottimi colpi, un livello di gioco altissimo e fisicità: farà la differenza la testa, la capacità di stare nel match, di prevalere nei momenti cruciali“.

Carlos Alcaraz è in lotta con Jannik Sinner per il numero 1 del mondo al termine degli US Open: lo spagnolo tornerà in testa al ranking ATP se l’altoatesino dovesse concludere prima di lui la propria avventura in terra statunitense o se dovesse conquistare il titolo, mettendo le mani sul secondo Slam della stagione dopo il trionfo ottenuto al Roland Garroos.