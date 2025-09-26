Carlos Alcaraz ammette: “Mi sono spaventato per il problema alla caviglia”

Uno spavento. È stato questo il tema principale dell’esordio dello spagnolo Carlos Alcaraz (n.1 del mondo) nell’ATP500 di Tokyo. Sul cemento nipponico l’iberico si è imposto contro l’argentino Sebastian Baez col punteggio di 6-4 6-2, ma nel corso del primo set ha pensato seriamente che non avrebbe potuto continuare il match.

Il riferimento è alla distorsione alla caviglia che l’iberico si è procurato quando si era sul 2-2 del primo parziale e servizio Baez (15-0). Nel tentativo di recuperare una stop-volley del sudamericano, Alcaraz ha avuto un movimento innaturale sul piede d’appoggio (sinistro), finendo a terra. Con le mani sul volto, Carlitos si è trovato in una posizione piuttosto spiacevole.

“Mi sono spaventato, non lo nascondo. Ero preoccupato perché all’inizio non mi sentivo per niente bene, ma la fasciatura del fisioterapista è stata decisiva per ritrovare fiducia“, ha raccontato a partita terminata il murciano. “Cerco sempre di avere una mentalità da combattente, in ogni partita e in ogni aspetto. Ho pensato solo a fare del mio meglio, per giocare un buon tennis per il pubblico. Fortunatamente sono riuscito a finire la partita e questo mi tranquillizza“, ha aggiunto.

Da valutare, comunque, lo stato della propria caviglia in vista del prossimo incontro col belga Zizou Bergs: “Cercherò di recuperare, di fare il possibile per essere pronto“, ha concluso Alcaraz.