Canottaggio, l’Italia ritira due equipaggi ai Mondiali: cambia la composizione delle ammiraglie azzurre

L’Italia non schiererà 2 dei 15 equipaggi inizialmente iscritti ai Mondiali senior 2025 di canottaggio e paracanottaggio, in programma a Shanghai, in Cina, da domenica 21 a domenica 28 settembre: saranno dunque 13 le imbarcazioni azzurre al via, pur restando 41 gli atleti coinvolti, con le riserve che salgono però da 1 a 3.

Non sarà in gara il due senza senior maschile, con Francesco Pallozzi ed Alessandro Bonamoneta che gareggeranno nella regata delle riserve, così come farà anche Edoardo Caramaschi. Non scenderà in acqua neppure il quattro senza senior femminile di Giorgia Pelacchi, Clara Guerra, Kiri English Hawke ed Aisha Rocek.

Varia, inoltre, la composizione delle ammiraglie azzurre: l’otto femminile sarà formato da Stefania Gobbi, Giorgia Pelacchi, Clara Guerra, Kiri English Hawke, Silvia Terrazzi, Aisha Rocek, Elisa Mondelli e Veronica Bumbaca, con Emanuele Capponi al timone.

Saliranno sull’otto maschile, invece, Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Giuseppe Vicino, Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato, con Alessandra Faella al timone.

Si cimenteranno nella nuova gara riservata all’otto misto, specialità non olimpica, infine, Laura Meriano, Elisa Mondelli, Aisha Rocek, Alice Codato, Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato, con Alessandra Faella al timone.

Le specialità previste dal programma iridato saranno in tutto 23, dato che alle 12 specialità olimpiche si aggiungeranno le 5 paralimpiche e 6 non olimpiche: l’Italia, per quanto concerne le specialità olimpiche, sarà assente anche nel doppio senior femminile e nel quattro di coppia senior femminile.

Gli azzurri saranno presenti nelle nuove gare riservate a doppio misto ed otto misto (specialità non olimpiche), mentre non saranno al via equipaggi italiani tra i pesi leggeri. Nel paracanottaggio, infine, l’Italia sarà presente nel singolo PR1 maschile, nel doppio PR3 misto e nel quattro con PR3 misto.

GLI EQUIPAGGI DELL’ITALIA

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Singolo maschile: Davide Mumolo

Singolo femminile: Alice Gnatta

Due senza femminile: Laura Meriano, Alice Codato

Doppio maschile: Niels Torre, Gabriel Soares

Quattro senza maschile: Alfonso Scalzone, Davide Comini, Nunzio Di Colandrea, Giovanni Codato

Quattro di coppia maschile: Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Giacomo Gentili

Otto maschile: Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Giuseppe Vicino, Nunzio Di Colandrea, Giovanni Codato, Alessandra Faella (timoniere).

Otto femminile: Stefania Gobbi, Giorgia Pelacchi, Clara Guerra, Kiri English Hawke, Silvia Terrazzi, Aisha Rocek, Elisa Mondelli, Veronica Bumbaca, Emanuele Capponi (timoniere).

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Otto misto: Laura Meriano, Elisa Mondelli, Aisha Rocek, Alice Codato, Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Nunzio Di Colandrea, Giovanni Codato, Alessandra Faella (timoniere).

Doppio misto: Alice Gnatta, Niels Torre.

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

Singolo PR1 maschile: Giacomo Perini.

Doppio PR3 misto: Luca Conti, Elisa Corda.

Quattro con PR3 misto: Carolina Foresti, Marco Frank, Stanislau Litvinchuk, Martina Osualdini, Chiara Reto (timoniere).

Riserve: Edoardo Caramaschi, Francesco Pallozzi, Alessandro Bonamoneta.

Equipaggi: 13.

Atleti: 41 (incluse 3 riserve).