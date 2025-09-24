Canottaggio, il quattro senza esce in semifinale ai Mondiali. Rinviato a domani il penultimo atto del doppio

Si chiude una travagliata quarta giornata di gare ai Mondiali senior 2025 di canottaggio, in corso di svolgimento a Shanghai, in Cina: dopo il lungo rinvio a causa del forte vento presente sul campo di regata, vengono riassegnate le corsie e vanno finalmente in scena le semifinali del quattro senza maschile, con l’Italia di Alfonso Scalzone, Davide Comini, Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato che però non riesce ad accedere all’ultimo atto e dovrà disputare la Finale B per il 7° posto. Vengono rinviate definitivamente a domani, invece, le semifinali del doppio senior maschile, che vedranno tra i protagonisti l’Italia con Niels Torre e Gabriel Soares.

CANOTTAGGIO

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel quattro senza senior maschile Alfonso Scalzone, Davide Comini, Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato si classificano quinti nella seconda semifinale in 6.04.41 e dovranno disputare la Finale B, che metterà in palio il 7° posto. Gli azzurri partono bene e sono in piena lotta per il passaggio del turno sia ai 500 metri, dove transitano terzi a 1.30 dalla Francia, con la Lituania seconda, sia a metà gara, dove mantengono la posizione, pur scivolando a 2.61 dai transalpini, con i lituani sempre secondi. Nella seconda parte di gara, però, l’Italia cala, ed ai 1500 metri diventa quinta a 4.16 dalla Lituania (che supera la Francia), subendo i sorpassi di Nuova Zelanda, terza, e Romania, quarta. Gli azzurri non riescono a recuperare e negli ultimi 500 metri pagano ulteriormente dazio, chiudendo quinti a 9.66 dalla Lituania, che vince in 5.54.75 e va in Finale A assieme alla Romania, seconda in 5.56.73, ed alla Francia, terza in 5.56.94. Dalla prima semifinale approdano all’ultimo atto, invece, Gran Bretagna (5.52.03), Paesi Bassi (5.53.86) ed Australia (5.55.83). In Finale B, invece, l’Italia se la vedrà con Stati Uniti, Nuova Zelanda, Croazia, Uzbekistan ed Ucraina.