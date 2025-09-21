Canottaggio, il 4 di coppia in semifinale con il miglior tempo ai Mondiali. Bene Meriano/Codato

Si aprono nel migliore dei modi per l’Italia i Mondiali senior 2025 di canottaggio: a Shanghai, in Cina, nella prima giornata dedicata alle batterie, approdano in semifinale entrambi gli equipaggi azzurri impegnati, ovvero il due senza senior femminile di Laura Meriano ed Alice Codato ed il quattro di coppia maschile di Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili.

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel quattro di coppia maschile Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, i quali formano l’equipaggio vicecampione olimpico in carica, dominano la seconda serie, condotta al comando sin dalle battute iniziali, e vincono facendo segnare il crono di 5’38″09, che si rivela essere anche il miglior tempo assoluto delle batterie.

Nel due senza senior femminile Laura Meriano ed Alice Codato, in stagione vincitrici dell’argento agli Europei di Plovdiv e prime in Coppa del Mondo a Varese, dopo aver condotto in testa sin dall’inizio nella prima batteria, si fanno beffare proprio sulla linea del traguardo dalla Francia: le transalpine vincono in 6’57″51, mentre le azzurre sono seconde a 0″53, ma entrambe le imbarcazioni staccano il pass diretto per le semifinali. Il crono di 6’58″04 delle azzurre vale il terzo tempo assoluto, alle spalle anche della Romania, vittoriosa nella terza serie in 6’51″72.