Canottaggio, Giacomo Perini si ferma ai piedi del podio nel singolo PR1 ai Mondiali

Sesta giornata di gare avara di soddisfazioni per l’Italia ai Mondiali senior 2025 di canottaggio e paracanottaggio, in corso di svolgimento a Shanghai, in Cina: l’unico azzurro impegnato in una Finale A, Giacomo Perini, si classifica quarto nel singolo PR1 maschile.

PARACANOTTAGGIO

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

Nel singolo PR1 maschile Giacomo Perini chiude al quarto posto con il crono di 9:15.02 nella gara vinta dal britannico Benjamin Pritchard in 8:55.65, davanti all’ucraino Roman Polianskyi, d’argento in 9:02.74, ed all’australiano Erik Horrie, di bronzo in 9:04.10.

Nel singolo PR1 femminile, senza azzurre al via, il titolo iridato va all’ucraina Anna Sheremet, vittoriosa con il tempo di 10:18.49, andando a precedere la sudcoreana Kim Sejeong, alla piazza d’onore in 10:47.53, ed alla padrona di casa cinese Shao Shasha, sul gradino più basso del podio in 10:50.78.

Nelle semifinali del doppio PR3 misto l’Italia di Elisa Corda e Luca Conti si classifica quinta nella prima serie in 8:01.78 e dovrà disputare la Finale B per il 7° posto. Approdano in Finale A, invece, Germania (7:23.10), Ucraina (7:28.01) e Francia (7:35.92), e, dalla seconda semifinale, Gran Bretagna (7:24.11), Australia (7:26.81), ed Atleti Individuali Neutrali (7:31.90).

CANOTTAGGIO

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel doppio senior maschile l’oro ed il titolo iridato vanno alla Polonia, che si impone con il crono di 6:11.97, andando a precedere la Serbia, d’argento in 6:13.57, e l’Irlanda, di bronzo in 6:15.13. In Finale B, invece, l’Italia di Niels Torre e Gabriel Soares si classifica quarta in 6:23.61 e chiude al decimo posto assoluto.

Nel quattro senza senior maschile la vittoria è della Gran Bretagna, che si impone con il crono di 5:48.48, davanti alla Romania, seconda in 5:50.56, ed ai Paesi Bassi, terzi in 5:52.01. In Finale B l’equipaggio dell’Italia, composto da Alfonso Scalzone, Davide Comini, Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato, per ragioni mediche viene ritirato e non prende parte alla gara a causa dell’impossibilità di scendere in acqua di Comini e Scalzone.

Nel doppio senior femminile, senza azzurre in gara, arriva l’affermazione dei Paesi Bassi, primi con il crono di 6:49.34, davanti alle padrone di casa della Cina, seconde con il tempo di 6:50.22, ed alle Atlete Individuali Neutrali di passaporto bielorusso, terze in 6:53.26.

Nel quattro senza senior femminile, senza italiane al via, la medaglia d’oro iridata va agli Stati Uniti, che si impongono con il tempo di 6:27.71, andando a precedere la Romania, alla piazza d’onore in 6:28.44, e la Nuova Zelanda, che sale sul gradino più basso del podio in 6:31.11.