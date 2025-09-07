Canoa slalom, Ricarda Funk vince la Finale di Augusta e conquista la Coppa del Mondo di kayak cross

La tedesca Ricarda Funk vince in casa nella specialità del kayak cross nella Finale di Coppa del Mondo 2025 di canoa slalom, andata in scena ad Augusta, in Germania, e conquista la vittoria in classifica generale. Nella prova maschile vittoria per il britannico Sam Leaver, ma primato in classifica per l’altro britannico Jonny Dickson, oggi secondo.

Nella finale femminile ad imporsi è la tedesca Ricarda Funk, la quale va a precedere la ceca Katerina Bekova, seconda, e la britannica Lois Leaver, terza. Nella generale la teutonica si impone con 213 punti, davanti alle britanniche Kimberley Woods, oggi quarta, alla piazza d’onore a quota 196, e Lois Leaver, la quale sale sul gradino più basso del podio con 177.

Nella gara maschile si registra la doppietta britannica con Sam Leaver primo davanti al connazionale Jonny Dickson, mentre completa il podio il tedesco Tillmann Roeller. La graduatoria finale premia però il britannico Jonny Dickson, primo a quota 221, il quale beffa l’elvetico Jan Rohrer, secondo con 219, ed il transalpino Mathurin Madore, terzo a quota 215.