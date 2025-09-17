Canoa slalom, i convocati dell’Italia per i Mondiali di Sydney

Si avvicina l’appuntamento più importante della stagione, quello per il quale ogni atleta lavora un anno intero per presentarsi nelle migliori condizioni. Si disputano infatti dal 29 settembre al 4 ottobre, la sede prescelta è Sydney (Penrit Whitewater Stadium), i Campionati Mondiali di canoa slalom.

L’Italia si è imbarcata nei giorni scorsi alla volta dell’Australia per iniziare il processo di ambientamento e l’assorbimento del diverso fuso orario. La spedizione tricolore completerà gli ultimi allenamenti nel continente oceanico per presentarsi nelle migliori condizioni possibili alla partenza delle gare. Nell’ultima edizione, disputata a Londra nel 2023, gli azzurri hanno chiuso con due medaglie di bronzo.

Il direttore tecnico Daniele Molmenti ha convocato nove atleti per la rassegna iridata. Per il kayak maschile gareggeranno Giovanni De Gennaro, che ha raggiunto il gruppo lunedì 15 settembre dopo la nascita della sua primogenita, Xabier Ferrazzi (Carabinieri) e Marcello Beda (Aeronautica Militare); al femminile in gara Chiara Sabattini.

Sabattini, così come De Gennaro e Ferrazzi, gareggerà anche nelle prove di kayak cross. Nella canadese maschile scenderanno in acqua Paolo Ceccon (Carabinieri), Martino Barzon (Aeronautica Militare) e Flavio Micozzi (Marina Militare), mentre tra le donne sono state convocate Marta Bertoncelli ed Elena Borghi (Carabinieri).