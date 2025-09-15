Canoa
Canoa polo, argento per l’Italia maschile agli Europei senior
L‘Italia senior maschile conquista la medaglia d’argento agli Europei 2025 di canoa polo, andati in scena ad Avranches, in Francia, sede della rassegna continentale, dedicata anche alle selezioni di categoria Under 21, sia per gli uomini che per le donne.
SENIOR
L’Italia maschile viene battuta in finale dalla Spagna, che si impone per 3-2 in finale. Gli azzurri in precedenza avevano sconfitto nel penultimo atto la Francia con lo score di 3-2 e nei quarti di finale la Gran Bretagna con il punteggio di 2-1.
La Nazionale femminile si classifica settima dopo aver superato nella finale di consolazione la Gran Bretagna con lo score di 2-1. Le azzurre erano state eliminate nei quarti di finale dalla Germania, vittoriosa per 4-1, mentre nelle semifinali per il 5° posto la Danimarca aveva superato l’Italia per 4-2.
UNDER 21
Si ferma ai piedi del podio la selezione maschile, battuta dalla Spagna per 2-1 nella sfida per la medaglia di bronzo. Gli azzurrini erano stati battuti in semifinale dalla Francia per 4-2, mentre nei quarti di finale si erano avvicinati al podio battendo la Gran Bretagna.
Le azzurrine, invece, si classificano quinte, superando nella sfida decisiva per il piazzamento finale la Gran Bretagna per 4-3. In precedenza a fermare l’Italia nei quarti di finale erano stati i Paesi Bassi, vittoriosi per 2-1, a cui era seguito un successo nelle semifinali per il 5° posto.