Calendario semifinali Mondiali volley femminile 2025: orari Italia-Brasile e Giappone-Turchia, tv, streaming

Le semifinali dei Mondiali 2025 di volley femminile si disputeranno sabato 6 settembre in quel di Bangkok (Thailandia): le danze si apriranno alle ore 10.30 con il confronto tra il Giappone e la Turchia, mentre alle ore 14.30 scenderanno in campo l’Italia e il Brasile. Le due vincitrici si qualificheranno all’atto conclusivo che domenica 7 settembre (ore 14.30) metterà in palio il titolo iridato. Si preannunciano due sfide particolarmente equilibrate e avvincenti, con il pronostico aperto e da seguire con attenzione.

La Turchia delle micidiali attaccanti Melissa Vargas ed Ebrar Karakurt, guidata in panchina da coach Daniele Santarelli, se la dovrà vedere con il Giappone guidato da Mayu Ishikawa: da una parte la grande potenza offensiva, dall’altra una maniacale attenzione difensiva e tanta precisione. Le anatoliche hanno avuto la meglio sulla Slovenia per 3-0 e sugli USA per 3-1 dopo aver primeggiato nel proprio girone, mentre le asiatiche hanno regolato la Thailandia per 3-0 e l’Olanda al tie-break.

L’Italia si presenterà all’appuntamento da Campionessa Olimpica di Parigi 2024 e con una striscia aperta di 34 successi consecutivi, con il chiaro obiettivo di giocare la terza finale iridata della propria storia. Le ragazze del CT Julio Velasco hanno travolto la Germania e la Polonia nella fase a eliminazione diretta, ora incroceranno la verdeoro guidate da Gabi nella rivincita della finale dell’ultima Nations League.

Di seguito il tabellone completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle semifinali ai Mondiali 2025 di volley femminile. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv sui canali Rai (reti esatte da definire); in diretta streaming su Rai Play, VBTV, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Thailandia sono cinque ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO SEMIFINALI MONDIALI VOLLEY FEMMINILE

Sabato 6 settembre

Ore 10.30 Giappone vs Turchia

Ore 14.30 Italia vs Brasile

PROGRAMMA SEMIFINALI MONDIALI VOLLEY: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (palinsesto dettagliato da definire), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.