Calendario Mondiali volley 2025: orari dai quarti alla finale, programma, tv, streaming

I Mondiali 2025 di volley maschile sono entrati nel vivo con la disputa del primo turno a eliminazione diretta: le sfide da dentro o fuori hanno messo pepe sulla rassegna iridata, che si era già scaldata nella fase a gironi con le eccellenti eliminazioni di Brasile e Francia. Si è delineato il tabellone dei quarti di finale, le migliori otto squadre del Pianeta sono pronte a darsi battaglie negli scontri diretti previsti tra mercoledì 24 e giovedì 25 settembre.

L’Italia se la dovrà vedere contro il Belgio: la nostra Nazionale ha avuto la meglio sull’Argentina con un secco 3-0 e si è meritata la rivincita contro di Red Dragons, da cui si era perso al tie-break nella Pool C. I Campioni del Mondo in carica hanno tutte le carte in regola per proseguire la propria avventura nella rassegna iridata e meritarsi la semifinale da disputare contro la vincente di Polonia-Turchia: i biancorossi partiranno con i favori del pronostico e potrebbe profilarsi una rivincita delle finali dei Mondiali 2022 ed Europei 2023, ma gli anatolici vogliono continuare a sorprendere.

Dall’altra parte del tabellone, invece, regna l’equilibrio e le sorprese sono dietro l’angolo: l’Iran di coach Roberto Piazza sogna una storica semifinale dopo aver battuto la Serbia al tie-break, ma la rivelazione Cechia proverà a stupire ancora una volta; gli USA possono fare affidamento su una rosa di spessore, ma la Bulgaria di coach Gianlorenzo Blengini è in forma eccellente e può fare lo scalpo grosso.

Di seguito il tabellone, il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2025 di volley maschile, dagli ottavi alla finale. Tutte le partite dell’Italia e altri incontri selezionati saranno trasmessi in diretta tv sui canali Rai (rete esatte da definire) e in diretta streaming su Rai Play; tutte le partite saranno in diretta streaming su VBTV; garantita la diretta live testuale su OA Sport per le sfide dell’Italia. Gli orari sono italiani (nelle Filippine sono sei ore avanti rispetto a noi).

TABELLONE MONDIALI VOLLEY 2025

QUARTI DI FINALE

Quarto di finale 1: Cechia vs Iran

Quarto di finale 2: USA vs Bulgaria

Quarto di finale 3: Polonia vs Turchia

Quarto di finale 4: Italia vs Belgio

SEMIFINALI

Semifinale 1: Vincente Quarto di finale 1 vs Vincente Quarto di finale 2

Semifinale 2: Vincente Quarto di finale 3 vs Vincente Quarto di finale 4

FINALI

Finale per il bronzo: Perdente Semifinale 1 vs Perdente Semifinale 2

Finale per l’oro: Vincente Semifinale 1 vs Vincente Semifinale 2

CALENDARIO MONDIALI VOLLEY 2025

QUARTI DI FINALE

Mercoledì 24 settembre

09.30 Italia vs Belgio

14.00 Polonia vs Turchia

Giovedì 25 settembre

09.30 Iran vs Cechia

14.00 USA vs Bulgaria

SEMIFINALI

Sabato 27 settembre (una partita alle ore 08.30 e l’altra alle ore 12.30)

Semifinale 1: Vincente Quarto di finale 1 vs Vincente Quarto di finale 2

Semifinale 2: Vincente Quarto di finale 3 vs Vincente Quarto di finale 4

FINALI

Domenica 28 settembre

08.30 Finale per il bronzo

12.30 Finale per l’oro

PROGRAMMA MONDIALI VOLLEY: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: tutte le partite dell’Italia e altri incontri da definire sulle reti Rai (canali esatti da determinare), gratis e in chiaro:

Diretta streaming: tutte le partite dell’Italia e altri incontri da definire su Rai Play, gratis; DAZN per le partite dell’Italia e incontri da selezionare, per gli abbonati; VBTV per tutte le partite, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport per gli incontri dell’Italia.