Calendario Mondiali sollevamento pesi 2025: orari, programma, tv, streaming

Da giovedì 2 a sabato 11 ottobre Førde ospiterà i Campionati Mondiali 2025 di sollevamento pesi, evento principale della stagione post-olimpica e prima rassegna iridata assoluta dopo l’introduzione delle nuove categorie di peso. In Norvegia verranno assegnati nel complesso sedici titoli (otto al maschile e otto al femminile), oltre alle varie medaglie di specialità.

La Nazionale italiana deve fare i conti con tante assenze importanti e verrà rappresentata da sette atleti: Oscar Reyes Martinez nei -79 kg, Lorenzo Tarquini e Cristiano Ficco nei -88 kg, Celine Delia nei -53 kg, Noemi Filippazzo nei -58 kg, Martina Chiacchio nei -63 kg e Genna Toko Kegne nei -77 kg. Si preannuncia comunque un grande spettacolo a livello globale nella località scandinava, con tanti campioni che si daranno battaglia alzata dopo alzata in attesa di capire quali saranno le categorie olimpiche a Los Angeles 2028.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari dei gruppi A, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2025 di sollevamento pesi. Tutte le gare della rassegna iridata saranno visibili in diretta streaming a pagamento sulla piattaforma Weightlifting House TV, mentre ad oggi non è prevista la copertura televisiva dell’evento in Italia.

CALENDARIO MONDIALI SOLLEVAMENTO PESI 2025

Giovedì 2 ottobre

19.30 48 kg femminile

Venerdì 3 ottobre

17.00 53 kg femminile

19.30 60 kg maschile

Sabato 4 ottobre

17.00 65 kg maschile

19.30 58 kg femminile

Domenica 5 ottobre

17.00 63 kg femminile

19.30 71 kg maschile

Lunedì 6 ottobre

19.30 79 kg maschile

Martedì 7 ottobre

17.00 88 kg maschile

19.30 69 kg femminile

Mercoledì 8 ottobre

19.30 77 kg femminile

Giovedì 9 ottobre

17.00 86 kg femminile

19.30 94 kg maschile

Venerdì 10 ottobre

19.30 110 kg maschile

Sabato 11 ottobre

13.30 +86 kg femminile

16.00 +110 kg maschile