Ciclismo

Calendario Mondiali mountain bike 2025: orari, programma 11-14 settembre, tv, streaming

Mattia Fierro

Pubblicato

8 minuti fa

il

Luca Braidot/IPA

Manca sempre meno ai Mondiali di mountain bike 2025, quest’anno in scena in Svizzera, a Crans-Montana. Nel fine settimana dall’11 al 14 settembre si terranno le gare della specialità Cross-Country Olimpico, con l’Italia che si gioca le sue carte con Luca Braidot e Martina Berta, già bronzo l’anno scorso. Saranno sette i titoli che verranno assegnati nel weekend svizzero, a conclusione di un fitto calendario.

Si parte, come detto, giovedì 11 settembre, con la Mixed Team Relay, in programma alle ore 17.00. Gara nella quale, proprio Luca Braidot e Martina Berta, conquistarono un magnifico bronzo nel 2024. Si prosegue venerdì 12 con la gara junior donne alle 15.00 e la quella junior maschile in programma alle ore 17.00.

Si passa poi a sabato 13 settembre, che propone alle ore 11.00 la gara Under 23 maschile, seguita, alle ore 14.oo, dalla gara Elite femminile. Grande finale domenica 14 settembre, con la prova Under 23 femminile alle ore 10.30 e l’attesissima prova Elite uomini alle 13.30.

PROGRAMMA MONDIALI MOUNTAIN BIKE 2025

Giovedì 11 settembre

Ore 17.00 Mixed Team Relay

Venerdì 12 settembre 

Ore 15.00 Junior Donne

Ore 17.00 Junior Maschile

Sabato 13 settembre 

Ore 11.00 Under 23 Maschile

Ore 14.00 Elite Donne

Domenica 14 settembre

Ore 10.30 Under 23 Donne

Ore 13.30 Elite Maschile

DOVE VEDERE I MONDIALI DI MOUNTAIN BIKE 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD

Diretta streaming: Discovery Plus, DAZN, Rai Play

Diretta Live testuale: non prevista

Argomenti correlati:
Exit mobile version