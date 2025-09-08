Ciclismo
Calendario Mondiali mountain bike 2025: orari, programma 11-14 settembre, tv, streaming
Manca sempre meno ai Mondiali di mountain bike 2025, quest’anno in scena in Svizzera, a Crans-Montana. Nel fine settimana dall’11 al 14 settembre si terranno le gare della specialità Cross-Country Olimpico, con l’Italia che si gioca le sue carte con Luca Braidot e Martina Berta, già bronzo l’anno scorso. Saranno sette i titoli che verranno assegnati nel weekend svizzero, a conclusione di un fitto calendario.
Si parte, come detto, giovedì 11 settembre, con la Mixed Team Relay, in programma alle ore 17.00. Gara nella quale, proprio Luca Braidot e Martina Berta, conquistarono un magnifico bronzo nel 2024. Si prosegue venerdì 12 con la gara junior donne alle 15.00 e la quella junior maschile in programma alle ore 17.00.
Si passa poi a sabato 13 settembre, che propone alle ore 11.00 la gara Under 23 maschile, seguita, alle ore 14.oo, dalla gara Elite femminile. Grande finale domenica 14 settembre, con la prova Under 23 femminile alle ore 10.30 e l’attesissima prova Elite uomini alle 13.30.
PROGRAMMA MONDIALI MOUNTAIN BIKE 2025
Giovedì 11 settembre
Ore 17.00 Mixed Team Relay
Venerdì 12 settembre
Ore 15.00 Junior Donne
Ore 17.00 Junior Maschile
Sabato 13 settembre
Ore 11.00 Under 23 Maschile
Ore 14.00 Elite Donne
Domenica 14 settembre
Ore 10.30 Under 23 Donne
Ore 13.30 Elite Maschile
DOVE VEDERE I MONDIALI DI MOUNTAIN BIKE 2025 IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD
Diretta streaming: Discovery Plus, DAZN, Rai Play
Diretta Live testuale: non prevista