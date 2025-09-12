Atletica
Calendario Mondiali atletica 2025: tutti gli italiani in gara giorno per giorno. Orari, tv, streaming
L’Italia si presenterà ai Mondiali 2025 di atletica con la selezione più numerosa di sempre per una rassegna iridata, visto che ben 90 azzurri (44 uomini e 46 donne) saranno protagonisti a Tokyo (Giappone) dal 13 al 21 settembre. La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per ben figurare nella capitale nipponica, dove quattro anni fa conquistò cinque medaglie d’oro alle Olimpiadi.
Nadia Battocletti, Mattia Furlani, Larissa Iapichino, Andy Diaz, Leonardo Fabbri, Antonella Palmisano saranno gli elementi di maggiore calibro, attenzione a Lorenzo Simonelli e a un potenziale outsider come Matteo Sioli, in attesa di capire quali saranno le condizioni di Gianmarco Tamberi e di Marcell Jacobs e quali saranno le potenzialità delle staffette.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare con gli italiani ai Mondiali 2025 di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 (ci si sposterà su RaiSportHD per la finestra 13.00-13.30, lasciando spazio al TG2); in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Tokyo sono sette ore avanti rispetto a noi).
CALENDARIO ITALIANI AI MONDIALI ATLETICA 2025
Sabato 13 settembre
01.00 35 km di marcia (maschile): Caporaso, Giupponi, Orsoni
01.00 35 km di marcia (femminile): Colombi, Giorgi, Palmisano
02.00 Lancio del disco (femminile), qualificazioni: Osakue
03.55 Getto del peso (maschile), qualificazioni: Fabbri, Ponzio, Weir
04.55 4×400 (mista), batterie: Italia
11.05 3000 siepi (maschile), batterie: Zoghlami
11.30 Salto in lungo (femminile), qualificazioni: Iapichino
11.55 100 metri (femminile), batterie: Dosso
12.05 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni: Bertelli, Oliveri
12.50 1500 metri (femminile), batterie: Cavalli, Sabbatini, Zenoni
13.35 100 metri (maschile), batterie: Jacobs
14.10 Getto del peso (maschile), finale: eventuali Fabbri, Ponzio, Weir
14.30 10.000 metri (femminile), finale: Battocletti, Palmero
15.20 4×400 (mista), finale: eventuale Italia
Domenica 14 settembre
01.00 Maratona (femminile): Lonedo
02.00 Lancio del martello (femminile), qualificazioni: Fantini
02.35 1500 metri (maschile), batterie: Arese, Bussotti, Riva
04.28 100 ostacoli, batterie: Carmassi, Carraro
11.35 400 metri (maschile), batterie: Scotti, Sito
11.40 Salto in alto (maschile), qualificazioni: Lando, Sioli, Sottile, Tamberi
12.10 Lancio del disco (maschile), finale: eventuale Osakue
12.25 400 metri (femminile), batterie: Mangione, Polinari
13.20 100 metri (femminile), semifinali: eventuale Dosso
13.40 Salto in lungo (femminile), finale: eventuale Iapichino
13.43 100 metri (maschile), semifinali: eventuale Jacobs
14.05 1500 metri (femminile), semifinali: eventuali Cavalli, Sabbatini, Zenoni
15.13 100 metri (femminile), finale: eventuale Dosso
15.20 100 metri (maschile), finale: eventuale Jacobs
Lunedì 15 settembre
01.00 Maratona (maschile): Aouani, Chiappinelli, Crippa
02.00 Lancio del martello (maschile), qualificazioni: Olivieri
02.05 Salto con l’asta (femminile), qualificazioni: Bruni, Molinarolo
04.20 400 ostacoli (femminile), batterie: Folorunso, Muraro, Sartori
12.35 400 ostacoli (maschile), batterie: Sibilio
12.40 Salto in lungo (maschile), qualificazioni: Furlani
13.10 Salto con l’asta (maschile), finale: eventuali Bertelli, Oliveri
13.20 110 ostacoli, batterie: Simonelli
14.00 Lancio del martello (femminile), finale: eventuale Fantini
14.05 100 ostacoli, semifinali: eventuali Carmassi, Carraro
14.30 1500 metri (maschile), semifinali: eventuali Arese, Bussotti, Riva
14.55 3000 siepi (maschile), finale: eventuale Zoghlami
15.20 100 ostacoli, finale: eventuali Carmassi, Carraro
Martedì 16 settembre
12.35 800 metri (maschile), batterie: Lazzaro, Pernici, Tecuceanu
12.40 Salto triplo (femminile), qualificazioni: Derkach, Saraceni
13.35 Salto in alto (maschile), finale: eventuali Lando, Sioli, Sottile, Tamberi
13.40 110 ostacoli, semifinali: eventuale Simonelli
14.00 Lancio del martello (maschile), finale: eventuale Olivieri
14.05 400 metri (femminile), semifinali: eventuali Mangione, Polinari
14.35 400 metri (maschile), semifinali: eventuali Scotti, Sito
15.05 1500 metri (femminile), finale: eventuali Cavalli, Sabbatini, Zenoni
15.20 110 ostacoli, finale: eventuale Simonelli
Mercoledì 17 settembre
12.05 Salto triplo (maschile), qualificazioni: Dallavalle, Diaz
12.30 200 metri (femminile), batterie: Fontana, Kaddari
13.10 Salto con l’asta (femminile), finale: eventuali Bruno, Molinarolo
13.15 200 metri (maschile), batterie: Desalu, Tortu
13.50 Salto in lungo (maschile), finale: eventuale Furlani
14.00 400 ostacoli (femminile), semifinali: eventuali Folorunso, Muraro, Sartori
14.30 400 ostacoli (maschile), semifinali: eventuale Sibilio
15.20 1500 metri (maschile), finale: eventuali Arese, Bussotti, Riva
Giovedì 18 settembre
12.05 5000 metri (femminile), batterie: Battocletti, Del Buono, Majori
12.15 Salto in alto (femminile), qualificazioni: Pieroni, Tavernini
12.55 800 metri (femminile), batterie: Bellò, Coiro
13.55 Salto triplo (femminile), finale: eventuali Derkach, Saraceni
14.02 200 metri (maschile), semifinali: eventuali Desalu, Tortu
14.24 200 metri (femminile), semifinali: eventuali Fontana, Kaddari
14.45 800 metri (maschile), semifinali: eventuali Lazzaro, Pernici, Tecuceanu
15.10 400 metri (maschile), finale: eventuali Scotti, Sito
15.24 400 metri (femminile), finale: eventuali Mangione, Polinari
Venerdì 19 settembre
10.33 Eptathlon, 100 ostacoli: Gerevini
11.20 Eptathlon, salto in alto: Gerevini
13.30 Eptathlon, getto del peso: Gerevini
13.45 800 metri (femminile), semifinali: eventuali Bellò, Coiro
13.50 Salto triplo (maschile), finale: eventuali Dallavalle, Diaz
14.15 400 ostacoli (maschile), finale: eventuale Sibilio
14.27 400 ostacoli (femminile), finale: eventuali Folorunso, Muraro, Sartori
14.38 Eptathlon, 200 metri: Gerevini
15.06 200 metri (maschile), finale: eventuali Desalu, Tortu
15.22 200 metri (femminile), finale: eventuali Fontana, Kaddari
Sabato 20 settembre
00.30 20 km di marcia (femminile): Curiazzi, Mihai, Palmisano
02.50 20 km di marcia (maschile): Cosi, Fortunato, Picchiottino
04.30 Eptathlon, salto in lungo: Gerevini
12.00 Eptathlon, tiro del giavellotto: Gerevini
13.00 4×400 femminile, batterie: Italia
13.25 4×100 maschile, batterie: Italia
13.45 4×100 femminile, batterie: Italia
14.11 Eptathlon, 800 metri: Gerevini
14.29 5000 metri (femminile), finale: eventuali Battocletti, Del Buono, Majori
15.22 800 metri (maschile), finale: eventuali Lazzaro, Pernici, Tecuceanu
Domenica 21 settembre
12.30 Salto in alto (femminile), finale: eventuali Pieroni, Tavernini
12.35 800 metri (femminile), finale: eventuali Bellò, Coiro
13.40 4×400 femminile, finale: eventuale Italia
14.10 4×100 femminile, finale: eventuale Italia
14.20 4×100 maschile, finale: eventuale Italia
PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2, tranne che per la finestra oraria 13.00-13.30, dove si passerà su RaiSportHD, gratis e in chiaro.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Eurosport 1, DAZN, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.