Calendario Mondiali atletica 2025: orari, programma, dove vederli in tv e streaming

2 ore fa

Iapichino / Grana/FIDAL

I Mondiali 2025 di atletica si disputeranno dal 13 al 21 settembre: a Tokyo (Giappone) andrà in scena l’evento più importante di questa annata agonistica per la ribattezzata Regina degli Sport. Si tornerà nel Sol Levante, dove l’Italia conquistò cinque medaglie d’oro alle Olimpiadi disputate nel 2021. Si preannuncia grande spettacolo, con tutti i migliori interpreti delle varie discipline pronti a battagliare per salire sul podio.

La manifestazione durerà nove giorni: marcia, maratona e le varie qualificazioni e batterie si disputeranno nella notte italiane, mentre le finali ci terranno compagnia all’ora di pranzo. L‘Italia potrà giocarsi carte importanti come Nadia Battocletti, Mattia Furlani, Larissa Iapichino, Andy Diaz, Leonardo Fabbri, Antonella Palmisano, in attesa di capire quali saranno le intenzioni di Gianmarco Tamberi, come starà Marcell Jacobs e quali saranno le potenzialità delle staffette.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2025 di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai e Sky (reti esatte ancora da comunicare); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery+; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Giappone sono sette ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALI ATLETICA 2025

Sabato 13 settembre 

01.00 35 km di marcia (maschile) 

01.00 35 km di marcia (femminile) 

02.00 Lancio del disco (femminile), qualificazioni 

03.55 Getto del peso (maschile), qualificazioni 

04.23 100 metri (maschile), turno preliminare

04.55 4×400 (mista), batterie 

11.05 3000 siepi (maschile), batterie 

11.30 Salto in lungo (femminile), qualificazioni 

11.55 100 metri (femminile), batterie 

12.05 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni 

12.50 1500 metri (femminile), batterie 

13.35 100 metri (maschile), batterie 

14.10 Getto del peso (maschile), finale 

14.30 10.000 metri (femminile), finale 

15.20 4×400 (mista), finale 

Domenica 14 settembre 

01.00 Maratona (femminile) 

02.00 Lancio del martello (femminile), qualificazioni 

02.35 1500 metri (maschile), batterie 

04.28 100 ostacoli, batterie 

11.35 400 metri (maschile), batterie 

11.40 Salto in alto (maschile), qualificazioni 

12.10 Lancio del disco (maschile), finale 

12.25 400 metri (femminile), batterie 

13.20 100 metri (femminile), semifinali 

13.40 Salto in lungo (femminile), finale 

13.43 100 metri (maschile), semifinali 

14.05 1500 metri (femminile), semifinali 

14.30 10.000 metri (maschile), finale 

15.13 100 metri (femminile), finale 

15.20 100 metri (maschile), finale 

Lunedì 15 settembre 

01.00 Maratona (maschile) 

02.00 Lancio del martello (maschile), qualificazioni 

02.05 Salto con l’asta (femminile), qualificazioni 

02.15 3000 siepi (femminile), batterie  

04.20 400 ostacoli (femminile), batterie 

12.35 400 ostacoli (maschile), batterie 

12.40 Salto in lungo (maschile), qualificazioni 

13.10 Salto con l’asta (maschile), finale 

13.20 110 ostacoli, batterie 

14.00 Lancio del martello (femminile), finale 

14.05 100 ostacoli, semifinali 

14.30 1500 metri (maschile), semifinali 

14.55 3000 siepi (maschile), finale 

15.20 100 ostacoli, finale 

Martedì 16 settembre 

12.35 800 metri (maschile), batterie 

12.40 Salto triplo (femminile), qualificazioni 

13.35 Salto in alto (maschile), finale 

13.40 110 ostacoli, semifinali 

14.00 Lancio del martello (maschile), finale 

14.05 400 metri (femminile), semifinali 

14.35 400 metri (maschile), semifinali 

15.05 1500 metri (femminile), finale 

15.20 110 ostacoli, finale 

Mercoledì 17 settembre 

12.05 Salto triplo (maschile), qualificaioni 

12.10 Tiro del giavellotto (maschile), qualificazioni 

12.30 200 metri (femminile), batterie 

13.10 Salto con l’asta (femminile), finale 

13.15 200 metri (maschile), batterie 

13.50 Salto in lungo (maschile), finale 

14.00 400 ostacoli (femminile), semifinali 

14.30 400 ostacoli (maschile), semifinali 

14.57 3000 siepi (femminile), finale 

15.20 1500 metri (maschile), finale 

Giovedì 18 settembre 

12.05 5000 metri (femminile), batterie 

12.15 Salto in alto (femminile), qualificazioni 

12.23 Tiro del giavellotto (maschile), finale 

12.55 800 metri (femminile), batterie 

13.55 Salto triplo (femminile), finale 

14.02 200 metri (maschile), semifinali 

14.24 200 metri (femminile), semifinali 

14.45 800 metri (maschile), semifinali 

15.10 400 metri (maschile), finale 

15.24 400 metri (femminile), finale 

Venerdì 19 settembre 

10.33 Eptathlon, 100 ostacoli 

11.20 Eptathlon, salto in alto 

12.30 Tiro del giavellotto (femminile), qualificazioni 

13.05 5000 metri (maschile), batterie 

13.30 Eptathlon, getto del peso 

13.45 800 metri (femminile), semifinali 

13.50 Salto triplo (maschile), finale 

14.15 400 ostacoli (maschile), finale 

14.27 400 ostacoli (femminile), finale 

14.38 Eptathlon, 200 metri 

15.06 200 metri (maschile), finale 

15.22 200 metri (femminile), finale 

Sabato 20 settembre 

00.30 20 km di marcia (femminile) 

02.00 Lancio del disco (maschile), qualificazioni 

02.55 Decathlon, 100 metri 

02.50 20 km di marcia (maschile) 

03.00 Getto del peso (femminile), qualificazioni 

03.05 Decathlon, salto in lungo 

04.30 Eptathlon, salto in lungo 

04.45 Decathlon, getto del peso 

12.00 Eptathlon, tiro del giavellotto 

12.05 Decathlon, salto in alto 

12.35 4×400 maschile, batterie 

12.54 Getto del peso (femminile), finale 

13.00 4×400 femminile, batterie 

13.25 4×100 maschile, batterie 

13.45 4×100 femminile, batterie 

14.05 Tiro del giavellotto, finale 

14.11 Eptathlon, 800 metri 

14.29 5000 metri (femminile), finale 

14.55 Decathlon, 400 metri 

15.22 800 metri (maschile), finale 

Domenica 21 settembre 

02.05 Decathlon, 110 ostacoli 

02.55 Decathlon, lancio del disco 

04.35 Decathlon, salto con l’asta 

10.35 Decathlon, tiro del giavellotto 

12.30 Salto in alto (femminile), finale 

12.35 800 metri (femminile), finale 

12.50 5000 metri (maschile), finale 

13.00 Lancio del disco (maschile), finale 

13.25 4×400 maschile, finale 

13.40 4×400 femminile, finale 

13.55 Decathlon, 1500 metri 

14.10 4×100 femminile, finale 

14.20 4×100 maschile, finale 

PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (canali da definire), Sky (canali da definire).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery+.

Diretta Live testuale: OA Sport.

