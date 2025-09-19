Arrampicata Sportiva
Calendario Mondiali arrampicata sportiva 2025: orari, programma, tv, streaming
I Mondiali 2025 di arrampicata sportiva si disputeranno a Seoul (Corea del Sud) dal 22 al 28 settembre. Verranno messi in palio sei titoli, proprio come alle Olimpiadi di Los Angeles, dove per la prima volta ogni singola specialità garantirà un titolo. L’Italia punterà a essere protagonista con 19 azzurri (dodici uomini e sette donne), tra cui spicca Laura Rogora.
Il nome di lusso nel boulder sarà invece quello di Camilla Moroni, Matteo Zurloni sarà chiamato a difendere il titolo iridato nello speed. Anche Ludovico Fossali annovera un oro mondiale nella velocità pura. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2025 di arrampicata sportiva.
CALENDARIO MONDIALI ARRAMPICATA SPORTIVA 2025
Lunedì 22 settembre
02.00 Lead maschile/femminile, qualificazioni
Martedì 23 settembre
02.00 Boulder maschile, qualificazioni
09.00 Boulder femminile, qualificazioni
Mercoledì 24 settembre
02.00 Speed femminile, qualificazioni
13.00 Speed femminile, tabellone finale
Giovedì 25 settembre
02.00 Speed maschile, qualificazioni
13.00 Speed maschile, qualificazioni
Venerdì 26 settembre
03.00 Lead maschile/femminile, semifinali
12.00 Lead maschile/femminile, finali
Sabato 27 settembre
03.00 Boulder femminile, semifinali
12.00 Boulder femminile, finale
Domenica 28 settembre
03.00 Boulder maschile, semifinali
12.00 Boulder maschile, finale
PROGRAMMA MONDIALI ARRAMPICATA SPORTIVA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 1-2, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.