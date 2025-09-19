Calendario Mondiali arrampicata sportiva 2025: orari, programma, tv, streaming

I Mondiali 2025 di arrampicata sportiva si disputeranno a Seoul (Corea del Sud) dal 22 al 28 settembre. Verranno messi in palio sei titoli, proprio come alle Olimpiadi di Los Angeles, dove per la prima volta ogni singola specialità garantirà un titolo. L’Italia punterà a essere protagonista con 19 azzurri (dodici uomini e sette donne), tra cui spicca Laura Rogora.

Il nome di lusso nel boulder sarà invece quello di Camilla Moroni, Matteo Zurloni sarà chiamato a difendere il titolo iridato nello speed. Anche Ludovico Fossali annovera un oro mondiale nella velocità pura. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2025 di arrampicata sportiva.

CALENDARIO MONDIALI ARRAMPICATA SPORTIVA 2025

Lunedì 22 settembre

02.00 Lead maschile/femminile, qualificazioni

Martedì 23 settembre

02.00 Boulder maschile, qualificazioni

09.00 Boulder femminile, qualificazioni

Mercoledì 24 settembre

02.00 Speed femminile, qualificazioni

13.00 Speed femminile, tabellone finale

Giovedì 25 settembre

02.00 Speed maschile, qualificazioni

13.00 Speed maschile, qualificazioni

Venerdì 26 settembre

03.00 Lead maschile/femminile, semifinali

12.00 Lead maschile/femminile, finali

Sabato 27 settembre

03.00 Boulder femminile, semifinali

12.00 Boulder femminile, finale

Domenica 28 settembre

03.00 Boulder maschile, semifinali

12.00 Boulder maschile, finale

PROGRAMMA MONDIALI ARRAMPICATA SPORTIVA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 1-2, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.