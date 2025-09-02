Calendario Europei basket 2025 oggi: orari partite 2 settembre, dove vederle in tv e streaming

È iniziata la seconda settimana di Eurobasket 2025 e a Limassol, a Cipro, e a Katowice, in Polonia, quarto turno di partite per i gironi C e D. È il momento clou della prima fase, con ogni partita che è ancora più decisiva, soprattutto per chi è inciampato nella prima parte del torneo

Si parte da Limassol, a Cipro, alle 14.00 con Grecia-Bosnia ed Erzegovina, sfida che gli ellenici dovrebbero gestire senza molti problemi, continuando così la loro corsa verso il primo posto del gruppo C. Sempre alle 14.00, a Katowice, in Polonia, è la volta di Belgio-Israele, con i belgi obbligati a vincere per restare in corsa per un posto ai playoff, mentre gli israeliani sognano di chiudere ai primi due posti il girone. Si resta a Katowice alle 17.00, quando in campo scenderanno Islanda e Slovenia, con Luka Doncic e compagni che non possono permettersi un passo falso contro la cenerentola del girone.

Alle 17.15, a Limassol, è la volta di Cipro-Georgia, con i georgiani che hanno la chance di conquistare una vittoria fondamentale per chiudere tra i primi quattro del girone. Alle 20.30, di nuovo in Polonia, è la volta dei padroni di casa che affrontano la Francia, con la Polonia che clamorosamente ha la chance di restare a punteggio pieno, mentre i transalpini sono obbligati a vincere per non rischiare grosso nell’ultimo turno. Si finisce alle 20.30 a Limassol, dove si gioca Italia-Spagna, il big match di giornata che potrebbe valere il secondo posto finale nel girone per chi vince.

Sarà possibile seguire Italia-Spagna in tv su Rai2, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205) e Grecia-Bosnia su Sky Sport Basket (205); diretta streaming per le due partite citate su SkyGo e Now, per l’Italia anche su RaiPlay; tutte le partite su DAZN. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale di Italia-Spagna, per non perdersi davvero nulla.

EUROPEI BASKET 2025 – PROGRAMMA MARTEDì 2 SETTEMBRE

14.00 Grecia vs Bosnia – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

14.00 Belgio vs Israele – Diretta streaming su DAZN.

17.00 Islanda vs Slovenia – Diretta streaming su DAZN.

17.15 Cipro vs Georgia – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Polonia vs Francia – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Italia vs Spagna – Diretta tv su Rai2 in chiaro, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW, RaiPlay e su DAZN.