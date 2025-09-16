Calendario Europei baseball 2025: programma, orari, tv, streaming

Nel 2023 c’è stata una vera e propria rivoluzione nel baseball: Italia fuori nel primo girone, Paesi Bassi fuori dalla finale, Spagna e Gran Bretagna in campo per giocarsi l’ultimo atto e iberici vincitori. Ma chissà se nel 2025 sarà di nuovo così.

La storia è chiara: c’è soprattutto il team olandese che vuole rifarsi di quanto non ha compiuto anni fa, con il sostegno peraltro di Rotterdam. L’Italia, che deve riscattare il nono posto del 2023, ospita il girone a Novara. E non a Senago, che in un turbinio di eventi degli ultimi giorni ha perso il diritto a organizzare il raggruppamento azzurro.

Gli Europei di baseball 2025 si giocheranno da sabato 20 a sabato 27 settembre. Al momento non è prevista alcuna diretta tv, ma sarà possibile seguirli in diretta streaming su baseballeurope.tv, previo abbonamento di 59,99 euro per la sezione All Baseball o di 29,99 euro per gli Europei.

CALENDARIO EUROPEI BASEBALL 2025

Sabato 20 settembre

10:00 Ungheria-Croazia (gruppo D, Anversa)

10:30 Lituania-Grecia (gruppo C, Novara)

13:00 Francia-Israele (gruppo B, Rotterdam)

14:00 Cechia-Germania (gruppo A, Rotterdam)

14:30 Austria-Belgio (gruppo D, Anversa)

15:30 Italia-Svizzera (gruppo C, Novara)

18:00 Svezia-Spagna (gruppo A, Rotterdam)

19:30 Paesi Bassi-Gran Bretagna (gruppo B, Rotterdam)

Domenica 21 settembre

10:00 Croazia-Austria (gruppo D, Anversa)

10:30 Grecia-Svizzera (gruppo C, Novara)

13:00 Gran Bretagna-Israele (gruppo B, Rotterdam)

14:00 Paesi Bassi-Francia (gruppo B, Rotterdam)

14:30 Ungheria-Belgio (gruppo D, Anversa)

15:30 Italia-Lituania (gruppo C, Novara)

18:00 Germania-Svezia (gruppo A, Rotterdam)

19:30 Spagna-Cechia (gruppo A, Rotterdam)

Lunedì 22 settembre

10:00 Austria-Ungheria (gruppo D, Anversa)

10:30 Lituania-Svizzera (gruppo C, Novara)

13:00 Francia-Gran Bretagna (gruppo B, Rotterdam)

14:00 Germania-Spagna (gruppo B, Rotterdam)

15:30 Belgio-Croazia (gruppo D, Anversa)

15:30 Italia-Grecia (gruppo C, Novara)

18:00 Svezia-Cechia (gruppo A, Rotterdam)

19:30 Paesi Bassi-Israele (gruppo B, Rotterdam)

Martedì 23 settembre

10:30 4C-3C (Novara)

11:00 4D-3D (Anversa)

Mercoledì 24 settembre

10:30 3C-4C (Novara)

12:00 3D-4D (Anversa)

13:00 2D-3A (Rotterdam, Game 29)

14:00 1D-4A (Rotterdam, Game 30)

18:00 2C-3B (Rotterdam, Game 31)

19:30 1C-4B (Rotterdam, Game 32)

Giovedì 25 settembre

10:00 L31-L30 (Rotterdam, 9°-12° posto)

11:00 L32-L29 (Rotterdam, 9°-12° posto)

14:00 W29-2B (Rotterdam, Game 35, quarti di finale)

15:00 W30-1B (Rotterdam, Game 36, quarti di finale)

18:00 W31-2A (Rotterdam, Game 37, quarti di finale)

19:00 W32-1A (Rotterdam, Game 38, quarti di finale)

Venerdì 26 settembre

10:00 Finale 11°-12° posto (Rotterdam)

11:00 Finale 9°-10° posto (Rotterdam)

14:00 Semifinale 5°-8° posto (L36-L35, Rotterdam)

15:00 Semifinale 1°-4° posto (W36-W35, Rotterdam)

18:00 Semifinale 5°-8° posto (L38-L37, Rotterdam)

19:30 Semifinale 1°-4° posto (W38-W37, Rotterdam)

Sabato 27 settembre

11:00 Finale 7°-8° posto

14:00 Finale 3°-4° posto

16:00 Finale 5°-6° posto

19:30 Finale 1°-2° posto

PROGRAMMA EUROPEI BASEBALL 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: attualmente non prevista.

Diretta streaming: baseballeurope.tv