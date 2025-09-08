Calendario Coppa Davis 2025: orari 2° turno, programma, tv, streaming. Italia già alle Finals

Messo alle spalle il primo turno di qualificazione, è noto il quadro completo degli accoppiamenti per il secondo turno dei Qualifiers della Coppa Davis 2025. La prossima fase, che stabilirà le otto partecipanti alle Final Eight di Bologna, si terrà subito dopo gli US Open nel week end 12-14 settembre.

Ricordiamo che l’Italia è già ammessa di diritto alla fase finale della manifestazione (prevista dal 18 al 23 novembre sul veloce indoor dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno) in qualità di Paese ospitante e campione in carica. Le altre protagoniste delle Finals bolognesi verranno fuori dai sette incontri in programma a metà settembre, che si svolgeranno con lo stesso format utilizzato nel primo turno (casa/trasferta, con quattro singolari e un doppio nell’arco di due giornate).

Al prossimo turno partecipano le 13 formazioni che hanno superato il primo turno dei Qualifiers ed i Paesi Bassi, finalisti dell’ultima edizione ed esentati dall’atto inaugurale della competizione. La selezione neerlandese se la vedrà in casa con l’Argentina per un tie molto interessante e dal pronostico aperto, mentre la quotata Australia ospiterà il Belgio.

Il secondo turno della Coppa Davis 2025, previsto nella tre-giorni dal 12 al 14 settembre, sarà trasmesso in diretta televisiva da SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv e su SuperTennix.

CALENDARIO COPPA DAVIS 2° TURNO

12-13 settembre – Inizio ore 12.00 italiane

Paesi Bassi vs Argentina

13-14 settembre – Inizio ore o3.00 italiane

Australia vs Belgio

12-13 settembre – Inizio ore 13.00 italiane

Ungheria vs Austria

12-13 settembre – Inizio ore 05.00 italiane

Giappone vs Germania

12-13 settembre – Inizio ore 22.00 italiane

Stati Uniti vs Repubblica Ceca

13-14 settembre – Inizio ore 10.30

Spagna vs Danimarca

12-13 settembre – Inizio ore 14.00

Croazia vs Francia

