Calendario Coppa Davis 2025: gli orari delle Finals dai quarti alla finale, tv, streaming

Pochi giorni dopo il sorteggio del tabellone, l’ITF ha pubblicato la versione definitiva del calendario della Final Eight di Coppa Davis 2025, in programma alla Fiera di Bologna da martedì 18 a domenica 23 novembre. Si preannuncia un appuntamento di vitale importanza per il tennis italiano, che punta ad una clamorosa tripletta (dopo le vittorie di Malaga nel 2023 e 2024) e soprattutto al primo trionfo casalingo della storia.

Le tre affermazioni azzurre nella massima competizione maschile per nazionali sono arrivate infatti sempre all’estero, uno in Cile nel 1976 e poi gli ultimi due in Spagna. In attesa di capire le convocazioni della varie compagini, il team capitanato da Filippo Volandri può sicuramente sognare in grande anche grazie al vantaggio del fattore campo sul cemento indoor del capoluogo emiliano. Italia che debutterà contro l’Austria, con all’orizzonte una semifinale contro Belgio o Francia ed un’ipotetica finale con Spagna, Cechia, Germania o Argentina.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming delle Finals di Coppa Davis 2025, dai quarti di finale alla finalissima. Tutti gli incontri dell’evento verranno trasmessi in diretta tv su Supertennis (in chiaro); in diretta streaming su supertennis.tv e SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport (le partite dell’Italia).

CALENDARIO FINALS COPPA DAVIS 2025

Quarti di finale

Martedì 18 novembre, ore 16.00: Francia vs Belgio

Mercoledì 19 novembre, ore 16.00: Italia vs Austria

Giovedì 20 novembre, ore 10.00: Spagna vs Cechia

Giovedì 20 novembre, non prima delle ore 17.00: Argentina vs Germania

Semifinali

Venerdì 21 novembre, ore 16.00: Francia/Belgio vs Italia/Austria

Sabato 22 novembre, ore 12.00: Spagna/Cechia vs Argentina/Germania

Finale

Domenica 23 novembre, ore 15.00

PROGRAMMA FINALS COPPA DAVIS 2025: COME SEGUIRLE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis.

Diretta streaming: supertennis.tv e SuperTenniX.

Diretta Live testuale: OA Sport.