Calcio, vittorie convincenti per Milan e Atalanta in Serie A. Cadono le romane

Vanno in archivio altre cinque partite valevoli per la terza giornata della Serie A 2025-2026 di calcio maschile, che si concluderà domani con i due posticipi del lunedì Verona-Cremonese e Como-Genoa. Alla luce dei risultati odierni, Juventus e Napoli restano in vetta alla classifica con 9 punti e potranno essere agganciate solamente dalla Cremonese (a -3 con un match in meno).

Nel big match serale di San Siro il Milan di Massimiliano Allegri (espulso per proteste nelle battute finali) conquista il secondo successo consecutivo, battendo di misura il Bologna per 1-0 grazie alla prima rete della nuova avventura italiana di Luka Modric al 61′. Blitz esterno a sorpresa nel lunch match del Torino, che espugna lo stadio Olimpico imponendosi per 1-0 sulla Roma (al primo stop del campionato dopo le due vittorie iniziali) di Gian Piero Gasperini con il gol di Simeone al 59′.

Primo squillo stagionale del Sassuolo neopromosso, che sconfigge la Lazio per 1-0 tra le mura amiche del Mapei Stadium grazie alla rete di Fadera al 70′ mettendosi alle spalle i primi due ko. L’unica sfida a senso unico del giorno è quella di Bergamo, con l’Atalanta che travolge il Lecce per 4-1 (doppietta di De Ketelaere, a segno anche Scalvini e Zalewski) trovando la prima vittoria in Serie A. Da registrare infine il successo in trasferta dell’Udinese a Pisa con l’1-0 decisivo siglato da Bravo al 14′.