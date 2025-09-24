Calcio, tris del Como al Sassuolo e approdo agli ottavi di Coppa Italia. Vittorie ai rigori di Parma e Venezia

Va delineandosi il quadro delle formazioni qualificate agli ottavi di finale di Coppa Italia di calcio 2025-2026. Tre le partite disputate quest’oggi, valide per i sedicesimi della competizione nazionale. Fattore campo per il Como di Cesc Fabregas, nel confronto con il Sassuolo.

Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia la formazione allenata dal tecnico spagnolo ha rifilato un tris ai neroverdi di Fabio Grosso. L’iberico Jesús Rodríguez Caraballo protagonista della sfida con una doppietta al 2′ e al 41′. Al 24′ l’altra rete del club comasco ha portato la firma del greco Tasos Douvikas. I lombardi, dunque, giocheranno negli ottavi contro la Fiorentina.

Decisamente più complicate le affermazioni di Parma e Venezia. I ducali e i lagunari, infatti, l’hanno spuntata ai calci di rigori. Parmensi a segno con Sascha Britschgi al 26′ e Mateo Pelegrino al 45+1′ contro lo Spezia, che ha pareggiato in due circostanze le sorti del confronto grazie a Giuseppe Aurelio al 44′ e a Gianluca Lapadula all’82’. In tutto questo, c’è stata l’espulsione di Elia Picco al 76′. Nella sfida dal dischetto, l’errore di Soleri è stato decisivo.

Pari a reti bianche nel derby tra il Verona e la compagine di Giovanni Stroppa. Ospiti perfetti nella lotteria dei rigori, fatale per gli scaligeri la mancata realizzazione di Enzo Ebosse. Ci saranno dunque il derby emiliano tra Bologna e Parma negli ottavi, mentre il Venezia giocherà contro l’Inter.