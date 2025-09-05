Calcio, Silvio Baldini: “Siamo l’Italia, serve un cammino convincente”

Esordio con vittoria per la nuova Nazionale italiana under 21. Gli azzurrini guidati dal ct Silvio Baldini si sono imposti per 2-1 nel match valido per la prima giornata delle qualificazioni agli Europei under 21 2027 contro il Montenegro.

Le parole dell’allenatore tricolore: “Sono contento perché questi ragazzi per l’impegno che hanno messo in questi giorni meritavano una vittoria anche per avere autostima e fiducia. Nel calcio oggi le partite facili non esistono più. Visto il primo tempo non è che ero preoccupato, perché so che nel calcio si può perdere, l’importante è impegnarsi e non avere rimpianti. Dovevamo sistemare alcune cose, siamo stati bravi a sistemarle e abbiamo trovato questa vittoria. Le vittorie ti aiutano a crescere e ad avere fiducia in te stesso”.

Sulla partita: “Oggi hanno fatto una buona gara, avevamo un avversario che ci ha messo tanta grinta. Noi siamo l’Italia, queste vittorie vanno raccolte, ma con un cammino più convincente. Facciamo troppo giro palla tra i difensori, in una maniera didattica, quando fai così con le avversarie sotto la linea della palla diventa difficile giocare. Il giro palla va fatto davanti”.

Per la Nazionale di Gattuso: “Spero che il suo mister ci metta tutta la sua grinta e tutto il suo amore per la sua squadra e riesca a trasmetterlo ai suoi giocatori”.